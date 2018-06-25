Права однополых пар – от партнерства к браку

В Чехии после того как «за свадьбы для всех» проголосовал кабинет, голоса сторонников и противников поправки к закону, споры вокруг которой ведутся уже давно, зазвучали с новой силой. Активисты готовят символические свадебные процессии с участием двух невест и целым фургоном подписей в поддержку, их оппоненты призывают к сохранению традиционной семьи.

Под проектом изменения института брака, одобренном правительством, поставили свои подписи 46 депутатов парламента: от «Пиратов» – главных сторонников нововведения, ANO, социал-демократов, коммунистов, ТОР-09 и STAN. Не поддержал петицию ни один депутат от христианских демократов, гражданских демократов и SPD Томио Окамуры.

С 2006 г. в чешском законодательстве действует положение, позволяющее официальную регистрацию отношений двух людей одного пола. Почему гомсексуалы и лесбиянки считают существующее положение вещей недостаточно полным соблюдением их прав? Закон не дает права на совместное владение имуществом и получение «вдовьей» пенсии за своего партнера. Однако главным камнем преткновения остается вопрос усыновления – возможность усыновить ребенка из детдома партнерство не позволяет, а усыновление ребенка партнера представляет большие сложности – соответствующая поправка не была принята парламентом, и такие вопросы решаются индивидуально через суд.

Права детей в однополых семьях

«Права детей у гетеросексуальных и гомосексуальных пар, разумеется, не одинаковы, и дети в однополых парах, если что-то случается с их родителями, оказываются в очень опасном положении», – подчеркивает председатель Комитета по социальной политике Радка Максова, депутат от партии ANO, которая считает это главным аргументом для принятия поправки о полноценном браке.

Адела Горакова, юрист общественной организации «Мы за честность» (Jsme fér), видит в предложенном законе инструмент для устранения существующей дискриминации: «Это очень важный вопрос для многих людей в этой стране. Это никому не навредит, не отнимет ни у кого никаких прав, а многим парам и их детям может значительно облегчить жизнь».

С такой позицией категорически не согласны христианские демократы, которые призывают к сохранению традиционной семьи, при этом подчеркивая, что «не являются гомофобами».

Конституционно закрепленный союз мужчины и женщины

«Вместо того чтобы идти по более сложному пути, например, ввести, чтобы пары в регистрированном партнерстве имели возможность совместно владеть имуществом, которым они сегодня не обладают, правительство выбрало более легкий путь, пытаясь решить эти проблемы, просто обозначив эти союзы как «супружеские». Мы под супружеством понимаем союз мужчины и женщины», – комментирует решение кабинета депутат от христианских демократов Марек Выборны.

«Самый простой путь – изменить одно положение Гражданского кодекса, после чего внести еще некоторые мелкие корректировки, чтобы формулировка звучала: "Брак – это союз двух людей" и – точка. Чтобы там не указывалось, что брак является союзом между мужчиной и женщиной. Это, действительно, стало бы самым простым и ясным решением, которое обеспечило бы реальное равноправие», – считает юрист Петер Калла.

37 депутатов предлагает закрепить в Конституции супружество как союз мужчины и женщины. Под ним, помимо инициаторов – христианских демократов, подписались не только гражданские демократы, но и занимающую противоположную мнению коллег позицию законодатели от ANO, социал-демократов, ТОР-09 и STAN.

Также христианско-демократическая партия провела по этому вопросу анкетирование в социальных сетях.

Однозначной поддержки защитники традиционной семьи не получили – пользователи соцсетей напоминали, что права гомосексуальных пар и их детей ущемлены, а некоторые даже назвали предложение «возвращением в средневековье».

За то, чтобы закрепить понятие супружества как отношения мужчины и женщины, выступило менее 660 респондентов, и более 4000 проголосовали против. Впрочем, по вопросу усыновления детей в чешском обществе нет единого мнения.

Если закон о полноценном браке для лиц одного пола будет утвержден, супруги получат все права и обязанности, которыми обладают в Чехии мужья и жены, включая усыновление. Институт регистрированного партнерства при этом исчезнет, однако заключившие такой союз пары смогут сохранять существующий статус или вступить в обычный брак.

В настоящее время полноценные браки для однополых пар ввели 16 европейских стран, в большинстве из которых разрешено усыновление детей. Первой страной, входившей ранее в состав СССР, которая разрешила регистрацию партнерства, стала в 2014 г. Эстония.