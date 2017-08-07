О пражском фестивале «Радио Прага» беседует с пресс-секретарем фестиваля Богданой Рамбоусковой.

– В этом году название своего традиционного мероприятия вы сформулировали как «Лишний фестиваль». Что вы хотели этим сказать?

– Это – своего рода гипербола, на которую нас натолкнуло постоянное муссирование в чешском обществе утверждения, что «фестиваль Prague Pride проводить не нужно, поскольку геям и лесбиянкам в Чешской Республике и так хорошо живется». Мы считаем, что, конечно, толерантность здесь существует, – мы их не кидаем в тюрьмы, они могут жить своей жизнью, однако не пользуются при этом тем же уважением, что и люди, родившиеся с гетеросексуальной ориентацией. Это касается законодательства – в Чехии геи и лесбиянки не могут заключать брак, а лишь регистрировать партнерские отношения, которые не дают им прав, равных браку. Они не могут усыновить ребенка партнера и воспитывать его как полноправные родители, со всеми правами и обязанностями. Однако не следует забывать и об отношении в обществе. Часто можно слышать: «Геи мне не мешают, однако пусть они оставляют свою ориентацию при себе, не показывают ее на людях, не ходят с партнером, держась за руки!» Нас такое отношение не устраивает. Мы считаем, что геи и лесбиянки должны иметь те же права, что и люди гетеросексуальной ориентации, иметь возможность признавать открыто своего партнера, держать его за руку, жить с ним такой же жизнью, как все остальные.

– Часто можно слышать, что толерантность в Чехии – это, скорее, форма равнодушия. Однако здесь на людей нетрадиционной ориентации не нападают физически…

– Непосредственно не нападают. Разумеется, ситуация в Чехии значительно лучше, чем в странах, расположенных на восток от нас. Однако многие геи, лесбиянки и трансгендеры предпочитают переезжать из маленьких чешских населенных пунктов в крупные города, чтобы раствориться в большом анонимном обществе…

– Одной из главных тем Prague Pride в этом году будет именно поддержка геев в Чечне. В чем она будет выражаться?

– Мы начинаем сбор средств, потому что происходящее в Чечне нас глубоко взволновало, а поскольку мы живем в стране, где отношение к ЛГБТ-сообществу гораздо толерантнее, то обязаны показать нашу солидарность с теми, кому гораздо хуже. Мы сотрудничаем с российской организацией «Московский комьюнити центр», помогающей тем чеченским геям, которым удалось сбежать и добраться до Москвы. Собранные нами деньги эта организация направит, прежде всего, на закупку лекарств, поскольку эти люди попадают в Москву в очень плохом физическом и психическом состоянии, часто после избиений. При этом они не могли обращаться к врачам, поскольку врачи в Чечне, разумеется, сразу же сообщают о таких пациентах полиции.

– Кремль не признает наличие подобной проблемы в одном из субъектов Российской Федерации, а глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает существование людей нетрадиционной ориентации в чеченском обществе в принципе.

– Конечно, просто смешно слышать, что якобы в Чечне вообще нет ни геев, ни лесбиянок. Мы выражаем наше отношение, как раз, начиная сбор средств. Кроме того, мы пригласили на фестиваль специального гостя – Закира Магомедова, кавказского журналиста и общественного деятеля, который будет рассказывать в Праге об этой ситуации. Еще один наш гость – это Борис Дитрих из международной правозащитной организации Human Rights Watch. Мы стараемся собирать информацию о ситуации с геями в Чечне и в России в целом и распространять ее в чешском обществе.

– Как, с вашей точки зрения, может повлиять на ситуацию Чешская Республика как государство, то есть на политическом уровне?

– Разумеется, мы бы приветствовали оказания в этом отношении определенного политического или дипломатического давления. Однако мы не уверены, что нечто подобное произойдет, поскольку, как уже было сказано, отношение чешского общества к ЛГБТ выражается, скорее, в отсутствии интереса, так что каких-то активных шагов ждать не приходится.

– Если вернуться к программе фестиваля – что ждет Прагу в течение этой недели?

– Фестиваль начинается сегодня, 7 августа, на Стршелецком острове. После специального концерта на острове откроется так называемая Pride Village – одна из главных площадок нашего фестиваля, где затем всю неделю будут проходить мероприятия, включенные в нашу программу. Так что пражане и гости города могут в любой день заглянуть в Pride Village. Крупным событием станет для Праги костюмированное шествие, которое пройдет в субботу, 12 августа. Наша процессия – это карнавал, так что мы призываем всех прийти в масках, с радужными флагами, с транспарантами собственного изготовления в поддержку прав ЛГБТ. На данный момент известно, что у нас будет 15 движущихся платформ с аллегорическими персонажами, будет звучать музыка. В прошлом году участие в нем приняло примерно 40 000 человек, включая зрителей. В этом году, мы надеемся, участников будет не меньше.