22-12-2016 14:27 | Ольга Васинкевич

В связи с террористическим актом, произошедшим в минувший понедельник в Берлине, Чешская Республика принимает ряд мер безопасности на период рождественских и новогодних праздников. В местах скопления людей будут усилены полицейские патрули, а на главных площадях города появятся защитные укрепления.

Новость о том, что около рождественских ярмарок в Праге и Брно появятся бетонные ограждения, быстро облетела чешские СМИ. Однако, речь идет не о баррикадах, а о полуметровых в высоту ограждениях, которые перекроют въезд на нижний участок Вацлавской площади. Аналогичным образом будет закрыт и доступ на Староместскую площадь со стороны Парижской улицы. В Брно подобные меры предосторожности уже приняты: въезд на площадь Свободы в столице Моравии, где проходит городская рождественская ярмарка, перегораживают бетонные блоки и пожарная цистерна. Бетонные ограды также планируется поставить на другом рождественском рынке Брно, который гости могут посетить на Моравской площади.

«Если бы с дороги машина ехала на большой скорости, то ограждения, по крайней мере, способны ее затормозить. Мы не хотим пугать людей, и ставить здесь метровые заборы, а стремимся принять меры предосторожности в пределах здравого смысла. Мы просто хотим, чтобы ограждения, в случае необходимости, задержали машину, и потом уже было возможно разбираться с ситуацией», - комментирует установку оград на главных площадях страны министр внутренних дел Милан Хованец.

Как сообщил глава МВД, особые меры предосторожности будут действовать в Чехии до 2 января.

«Данные меры будут действовать до 2 января, затем мы планируем усилить службу нарядов полиции в местах расположения торговых центров в связи с рождественскими распродажами. Полагаю, что это обойдется государству в несколько десятков миллионов крон. На территории всей Чехии принятие мер безопасности может обойтись порядка 30 миллионов крон (более 1 млн. евро), однако точная сумма будет известна в середине января».

Пока что в Праге, кроме установки бетонных заграждений, принятые меры безопасности заключаются в усилении наблюдения в общественном транспорте и в центре города. Полиция уделяет особое внимание оставленным без присмотра вещам и багажу, а также любому подозрительному поведению. Например, в четверг в утренние часы станция пражского метро «И. П. Павлова» закрылась для пассажиров. Данные меры были приняты после обнаружения там подозрительного рюкзака. Поезда следовали мимо станции без остановок. Принятие мер безопасности обсуждалось на заседании так называемой разведывательной группы, в которой состоят сотрудники полиции, а также Национального центра по борьбе с организованной преступностью.

«Национальный центр по борьбе с организованной преступностью – это организация, в которой оценивается вся информация, поступающая из Чешской Республики, а также от наших зарубежных партнеров – не только из Германии, но и из всех соседних государств, с которыми мы поддерживаем контакты. В настоящий момент после оценки имеющейся информации не существует никаких, даже косвенных доказательств в поддержку возможного проведения терактов в Чехии», - сообщил Чешскому радио президент полиции Томаш Туги.

Число полицейских патрулей увеличилось не только в Праге, но и на улицах Брно, Йиглавы, Пльзени, Остравы и Либереца. Наибольшее число полицейских контролирует ситуацию у рождественских рынков. Также, например, вокруг площади Масарика в Йиглаве, где находится рождественский рынок, были установлены массивные цветочные горшки, которые могли бы воспрепятствовать въезду на площадь грузовика.

До конца года полиция будет уделять особо внимание сорока мероприятиям по всей стране.

«Это число было установлено после оценки ситуации в целом по Чешской Республике. В течение этого года мы уже проводили ряд тренировок и того, каким образом мы будем реагировать на чрезвычайные ситуации, из имеющегося в Европе опыта после событий в Бельгии и Франции. В связи с этим возникла рабочая группа в Полицейском президиуме, в которую входят представители всех отделов и подразделений безопасности, которые способны идентифицировать так называемые «мягкие цели». Они делятся на стандартные, внимание которым мы уделяем регулярно в течение года, а также ad hoc акции, связанные с проведением праздничных мероприятий, например, Рождества и Нового года. 40 акций – это именно те события, которым мы планируем уделить повышенное внимание. Причем, подчеркиваю, что они пройдут по всей республике, а не только в столице», - добавляет президент полиции Томаш Туги.

В настоящее время в Чехии уже проводятся исследования специальных материалов, из которых в будущем могли бы возникнуть защитные укрепления. Например, факультеты Инженерных технологий брненского Университета обороны и пражского Технического университета уже провели исследование бетона, устойчивого против взрывов. Данное исследование проходило после теракта в Ницце, где под колесами грузовика погибло более 80 человек. По сообщению исследователей, конструкции из данного бетона могли бы воспрепятствовать продвижению 12-тонного грузовика. Технический университет запатентовал конструкцию, но пока еще не получил конкретных заказов на ее производство.