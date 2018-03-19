Прага. Мороз и ветер. Выборы президента России.

За Владимира Путина отдали свой голос 2177 граждан Российской Федерации, на втором месте оказалась Ксения Собчак – 580 голосов, на третьем – Павел Грудинин – 409. За Григория Явлинского отдали в Праге свои голоса 166 человек, за Владимира Жириновского – 78.

Корреспондент Радио Прага Игорь Будыкин побывал в избирательном участке и побеседовал с теми, кто невзирая на холодную погоду пришел к избирательным урнам и не побоялся отстоять очередь, растянувшуюся на несколько десятков метров. Далеко не все шли на разговор, но некоторые из пришедших охотно согласились дать интервью.

Денис Кривцов, родом из Омска, проживает в Праге: «Выбор однозначный. Естественно, за Владимира Владимировича. Надеемся, что он победит».

Юрий, турист, Москва: «Поразила активность нашего народа. Я первый раз в Праге, и отдал свой гражданский долг. Всё мне понравилось, всё хорошо. Естественно, голосовал за нашего президента, за Путина. Другие кандидаты не впечатлили».

«Англичане помогли»

Алексей, живёт в Чехии полтора года: «Явка, наверное, будет большая. Изо всех источников массовой информации были призывы прийти на выборы. За кого голосую - это секрет».

Иван, живёт в Чехии 20 лет: «Мой друг уже 35 лет здесь живёт, и впервые такое видит. Как объясняет – англичане помогли. Простой народ воспринимает это как личное оскорбление. Глупость, без аргументов, без доказательств».

Александр Жариков, житель Праги, пенсионер: «Я был очень удивлён, сколько народу собралось на выборы. Живу здесь больше 30 лет, и первый раз это вижу. Такой сигнал, значит, что происходит. Здесь не только живущие в Праге, но и туристы. У меня ответ такой - достали русского человека. Особенно подхлестнула эта последняя английская история. Я решил поехать выбирать президента. В такой ситуации выбор однозначный. Проголосовал так, как нужно».



«Бойкот – это действие»

Теперь «Радио Прага» отправляется на Староместскую площадь в центре чешской столице, где проходит акция, связанная с бойкотом выборов. Ее проводит активист, организатор фестиваля Kulturus Антон Литвин, которого мы попросили дать небольшой комментарий. «Комментарий, скорее, не про выборы, а про нашу акцию, который называется «Бойкот – это действие». Моя задача и персональная стратегия заключалась в том, чтобы выйти в центр Праги и объяснить Европе, чехам и всему миру, почему мы считаем, что выборы в России – это тотальный обман, фальсификация. Известно, что по Конституции Путин не имеет права баллотироваться, голосование на территории Крыма является нарушением международного права. Недопуск Навального говорит о том, что Кремль совершенно не заинтересован в сменяемости власти и будет править столько, сколько позволит здоровье Путина или его преемника, то есть минимум лет 18.

Я ни за что не агитирую. Это – мой персональный жест, поэтому меня не интересует, что кто-то говорит: «Бойкот не удался», потому что для меня он удался. Я не ходил на выборы в посольство, меня не интересует, что там происходит. Моя задача – сказать о том, что я думаю, и попытаться объяснить Европе, что происходит в России – со страной, с государством, с народом.