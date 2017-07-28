USE-IT mapа Prahy

На этой неделе Jůzit z.s. представил новую «стобашенную» серию путеводителя и карты 2 в 1, USE-IT mapа Prahy. Идея издания альтернативного путеводителя пришла в голову группе молодых пражан еще семь лет назад.

– На эту идею нас натолкнуло поведение многочисленных туристов в самом сердце Праги, по улицам которой, особенно по Королевскому пути и прилегающим к нему артериям, непрерывно текут толпы. Иностранцы зачастую ограничиваются ознакомлением с центром, лишаясь возможности увидеть другие места столицы. Тем самым они одновременно усложняют жизнь коренным жителям. Мы хотели хотя бы в какой-то степени изменить положение вещей, а также показать гостям Праги такие интересные районы как Королевские Винограды, Вршовице, Карлин, Голешовице и другие,

– говорит основательница организации Эва Кршижова.

Новый справочник, который можно получить в туристических инфоцентрах и ряде гостиниц, разделен на восемь тематических разделов. В них приводятся советы относительно выбора пивных и ресторанов, возможности приобретения сугубо региональных продуктов с указанием конкретных мест на карте города. Составители путеводителя предлагают путешественникам оригинальные туристические маршруты, которые помогут им увидеть настоящую жизнь пражан – культурную и парковую и, возможно, даже почувствовать себя одним из завсегдатаев пивной. Или устроиться на одном из кресел прямо на улице в окружении местных жителей.

«Пражские столы и стулья»

К слову, благодаря проекту «Пражские столы и стулья» на сорока местах общедоступного пространства столицы в этом году появилось более тысячи стульев, где туристы и прохожие отдыхают и общаются за столиками. В прошлом году в рамках пилотного проекта в центре и в более отдаленных районах столицы было расставлено лишь 340 таких стульев, и лишь 11 из них бесследно исчезли. По статистике, наиболее востребованными оказались 23 столика и 90 стульев на Малостранской площади. За год на них сидело порядка 130 тыс. человек, которые отдыхали здесь в общей сложности 35 тысяч часов.

Kрымская хипстерскaя меккa

– В этом году мы предлагаем в нашем справочнике новинку в виде прогулки с участием местных жителей localwalk по маршруту Голешовице - Карлинский паром - район Карлин - туннель под жижковским холмом Витков, что заканчивается ознакомлением с кварталом Жижков. Интересно побывать и на улице Крымска неподалеку от парка Гребовка или на ул. Длоуга с множеством разнообразных баров. Возвращаясь к улице Крымска – она на протяжении последних лет завоевала репутацию, можно сказать, хипстерской мекки. Вокруг тамошней кофейни «V lese» возникло множество других похожих мест, привлекательных для туристов. Для Крымской характерна особенная атмосфера. В большей степени ее можно прочувствовать во время такого фестиваля как Zažit město jinak (праздник соседей «Ощутить город иначе»), однако и в любое другое время сюда приходят, так как место приобрело известность. Здесь также постоянно открываются новые магазинчики и другие интересные места.

«Прага бесплатно»

Путеводитель, изданный на английском языке, содержит и такой полезный раздел как «Прага бесплатно». Здесь можно найти информацию о кинотеатрах под открытым небом, где устраиваются бесплатные показы классики – прежде всего, чешского кино и нескольких новинок проката, о бесплатных концертах в Валленштейнском саду (Valdštejnská zahrada) эпохи раннего барокко по четвергам. В сад рядом с Валленштейнским дворцом, где гуляют павлины, туристы приходят любоваться искусственной стеной из «сталактитов» с гротами.

– В этом разделе тоже мы даем советы, в какие места Пражского Града – например, в собор св. Вита или на Золотую улочку, и в какое время можно попасть бесплатно. На Золотую улочку свободный вход - с 18.00 до 9 утра. Многие туристы уже знают об этом, но не могут этой возможностью воспользоваться, так как как раз в 18 часов многие туристические автобусы покидают столицу. Время, когда на этой старинной улочке можно побывать без необходимости приобретения билетов, несколько отличается в зависимости от летнего или зимнего сезона. Лучше всего любоваться игрушечными разноцветнзми домиками по утрам, когда там не бывает большого скопления туристов.