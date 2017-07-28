Как избежать «туристических ловушек», в которые так просто попасть гостям Праги, ни на шаг не отходящим от гидов или положившимся на советы некоторых «знатоков»? Как позволить им вздохнуть свободнее во время марафона, предполагающего посещение достопримечательностей, прославивших чешскую столицу на весь мир? Данной целью задалась некоммерческая организация Jůzit z.s. Много лет подряд она издает собственные путеводители. Их составителями являются волонтеры, готовые показать Прагу с самых неожиданных сторон такой, какой ее знают и любят сами пражане.
На этой неделе Jůzit z.s. представил новую «стобашенную» серию путеводителя и карты 2 в 1, USE-IT mapа Prahy. Идея издания альтернативного путеводителя пришла в голову группе молодых пражан еще семь лет назад.
– На эту идею нас натолкнуло поведение многочисленных туристов в самом сердце Праги, по улицам которой, особенно по Королевскому пути и прилегающим к нему артериям, непрерывно текут толпы. Иностранцы зачастую ограничиваются ознакомлением с центром, лишаясь возможности увидеть другие места столицы. Тем самым они одновременно усложняют жизнь коренным жителям. Мы хотели хотя бы в какой-то степени изменить положение вещей, а также показать гостям Праги такие интересные районы как Королевские Винограды, Вршовице, Карлин, Голешовице и другие,
– говорит основательница организации Эва Кршижова.
Новый справочник, который можно получить в туристических инфоцентрах и ряде гостиниц, разделен на восемь тематических разделов. В них приводятся советы относительно выбора пивных и ресторанов, возможности приобретения сугубо региональных продуктов с указанием конкретных мест на карте города. Составители путеводителя предлагают путешественникам оригинальные туристические маршруты, которые помогут им увидеть настоящую жизнь пражан – культурную и парковую и, возможно, даже почувствовать себя одним из завсегдатаев пивной. Или устроиться на одном из кресел прямо на улице в окружении местных жителей.
К слову, благодаря проекту «Пражские столы и стулья» на сорока местах общедоступного пространства столицы в этом году появилось более тысячи стульев, где туристы и прохожие отдыхают и общаются за столиками. В прошлом году в рамках пилотного проекта в центре и в более отдаленных районах столицы было расставлено лишь 340 таких стульев, и лишь 11 из них бесследно исчезли. По статистике, наиболее востребованными оказались 23 столика и 90 стульев на Малостранской площади. За год на них сидело порядка 130 тыс. человек, которые отдыхали здесь в общей сложности 35 тысяч часов.
– В этом году мы предлагаем в нашем справочнике новинку в виде прогулки с участием местных жителей localwalk по маршруту Голешовице - Карлинский паром - район Карлин - туннель под жижковским холмом Витков, что заканчивается ознакомлением с кварталом Жижков. Интересно побывать и на улице Крымска неподалеку от парка Гребовка или на ул. Длоуга с множеством разнообразных баров. Возвращаясь к улице Крымска – она на протяжении последних лет завоевала репутацию, можно сказать, хипстерской мекки. Вокруг тамошней кофейни «V lese» возникло множество других похожих мест, привлекательных для туристов. Для Крымской характерна особенная атмосфера. В большей степени ее можно прочувствовать во время такого фестиваля как Zažit město jinak (праздник соседей «Ощутить город иначе»), однако и в любое другое время сюда приходят, так как место приобрело известность. Здесь также постоянно открываются новые магазинчики и другие интересные места.
Путеводитель, изданный на английском языке, содержит и такой полезный раздел как «Прага бесплатно». Здесь можно найти информацию о кинотеатрах под открытым небом, где устраиваются бесплатные показы классики – прежде всего, чешского кино и нескольких новинок проката, о бесплатных концертах в Валленштейнском саду (Valdštejnská zahrada) эпохи раннего барокко по четвергам. В сад рядом с Валленштейнским дворцом, где гуляют павлины, туристы приходят любоваться искусственной стеной из «сталактитов» с гротами.
– В этом разделе тоже мы даем советы, в какие места Пражского Града – например, в собор св. Вита или на Золотую улочку, и в какое время можно попасть бесплатно. На Золотую улочку свободный вход - с 18.00 до 9 утра. Многие туристы уже знают об этом, но не могут этой возможностью воспользоваться, так как как раз в 18 часов многие туристические автобусы покидают столицу. Время, когда на этой старинной улочке можно побывать без необходимости приобретения билетов, несколько отличается в зависимости от летнего или зимнего сезона. Лучше всего любоваться игрушечными разноцветнзми домиками по утрам, когда там не бывает большого скопления туристов.