Прага дороже Москвы

Агентство Economist Intelligence Unit, аналитическое подразделение журнала The Economist, рассчитывает индексы стоимости проживания для 133 города мира, используя в качестве отправной точки прожиточный уровень в Нью-Йорке. Эксперты рассматривают цены на более чем 400 наименований товаров и услуг в 160 категориях, включая еду, одежду, транспорт, квартплату и обучение детей в частных школах, а также цены 50 тыс. товаров в супермаркетах и других торговых точках.

Индекс Worldwide Cost of Living Survey часто используют международные компании, чтобы рассчитать потенциальные расходы иностранных сотрудников, которых отправляют работать в другие страны.

Самым дорогим городом мира аналитики уже в пятый раз назвали Сингапур, где килограмм хлеба стоит 3,71 доллара, бутылка вина в среднем – 23,68 доллара, пачка сигарет – 9,66 доллара. В этом городе Юго-Восточной Азии стоимость жизни составляет 116% от нью-йоркского показателя.

Итак, по темпам роста дороговизны Прага заняла 5-е место в мире. Лидером этой сомнительной гонки стал Мехико; вслед за ним идут Сантьяго, Санкт-Петербург и Киев. Москва финишировала 8-й.

Пока Прага все же относится к недорогим городам, где стоимость жизни составляет 67% показателя Нью-Йорка, однако ее продвижение вверх не может не настораживать. Что же послужило причиной такого «кенгуриного скачка»?

«В значительной степени причиной этого стало укрепление кроны. После либерализации валютного регулирования в области интервенций курс кроны поднялся более чем на 6%, что, по моему мнению, стало главным фактором общего подорожания. Кроме того, свою роль сыграла и инфляция, которая в прошлом году была выше, чем, например, в странах еврозоны», – объясняет главный экономист компании Patria Finance Ян Буреш. При этом стоит отметить, что на общемировом уровне инфляция в Чехии, составившая в 2017 г. около 2%, выглядит достаточно низкой.

Еще одним фактором удорожания жизни в Праге стал рост цен на недвижимость, причем не только в новой застройке, но и на рынке вторичного жилья. «В межгодовом сравнении в Праге цены на старые квартиры в панельных домах выросли примерно на 13,5%. В абсолютных числах это означает, что, например, квартира площадью 50 м2 подорожала более чем на 353 тыс. крон (13 800 евро)», – указывает Милан Рочек, возглавляющий сайт по недвижимости cenovamapa.org. Специалист также подчеркивает, что речь здесь идет о реальных продажных ценах, зафиксированных в кадастре.

Что касается общей дороговизны, то, согласно рейтингу EIU, пропустив вперед Сингапур, второе и третье место здесь поделили Париж и Цюрих (112% от нью-йоркского показателя). В десятку самых дорогих городов мира также вошли Гонконг, Осло, Сеул, Женева, Копенгаген, Тель-Авив и Сидней.

В числе других городов интересно отметить, что Варшава оказалась на 95-м месте, Белград и Санкт-Петербург – на 98-м, Киев – на 110, обогнав Софию, которая финишировала 119-й. Бухарест занял 124-ю строчку рейтинга.

Самым дешевым городом мира из 133 признан Дамаск, где стоимость жизни составляет всего 26% от нью-йоркской. В последнюю пятерку вошла также Алма-Ата – 131-е место и 38% от нью-йоркского показателя.