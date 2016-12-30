30-12-2016 14:52 | Екатерина Сташевская

Насладиться рождественской и предновогодней атмосферой чешской столицы приезжают тысячи туристов со всего мира. Прага готова принимать гостей в любое время года.

«С 2010 года число приезжих заметно возросло – почти на 7%. Мы полагаем, что 2016 год будет рекордным – Чешскую Республику посетят около 9 млн. туристов. Большинство иностранных гостей останавливаются именно в Праге, откуда потом совершают однодневные поездки по другим чешским городам. Особенно туристов привлекает столица, памятники ЮНЕСКО, регион Карловых Вар, а также горные районы страны. Больше всего приезжих из Германии – примерно 20%. Еще недавно россияне были на втором месте, но за последние два года их количество резко снизилось. В настоящий момент в Чехии много словаков и поляков – наших соседей. В пятерку также входят США и Великобритания. Нужно сказать, что в последнее время к нам все чаще приезжают туристы из Китая, Южной Кореи, Тайваня и Израиля».

– Много ли чехи путешествуют по своей стране?

«Несомненно, по сравнению с предыдущими сезонами, количество чешских туристов возросло на 8%. Необходимо отметить, что чехи стали опытными туристами, они уже не гонятся за тем, чтобы увидеть как можно больше достопримечательностей, а, скорее, ищут новые впечатления, сочетают их с отдыхом. Особой популярностью пользуются горные массивы и регион Южной Моравии, чехи очень активные туристы», – рассказала Маркета Вогелова из CzechTourism.

Как уже было сказано, гостей из России в уходящем году было чуть меньше, но, вопреки любой погоде, ее всегда рады посетить супруги Евгений Деменок и Наталия Богачева. Также своими впечатлениями о нарядной Праге с нами поделился Олег Каторгин.

– В который раз вы уже посещаете Прагу?

– Вы знаете, я уже сбился со счета, Прага для меня как второй дом.

– В Праге я была уже приблизительно десять раз.

– Чаще всего вы останавливаетесь в Праге, или в других чешских городах?

– Конечно же в Праге, но, помимо столицы мы очень любим Чешский Крумлов, Марианске Лазне, Шпиндлеров Млин в зимний период. Вся Чехия невероятно уютная и гостеприимная.

– Мы с мужем останавливаемся в Праге, а отсюда потом путешествуем по другим чешским городам. Думаю, что мы успели посмотреть очень много: я люблю Карловы Вары, Марианске Лазне, Чешский Крумлов.

– В Праге, сюда я приезжаю чаще всего. Но иногда я люблю жить и в Чешском Крумлове.

– Какие пражские достопримечательности вас больше всего привлекают?

– В последнее время меня, скорее, привлекают малоизвестные памятники, небольшие церквушки, я для себя составляю маршрут «литературной Праги», разыскиваю мемориальные доски писателей. Самые мои любимые пражские районы – это Малая Страна и Нове Место. Если есть настроение, можно пойти в зоопарк или музей Пражского Града, Шварценбергский дворец, Дворец Кинских, где представлена коллекция изобразительного искусства Азии и Средневековья.

Поскольку сам я из Одессы, мне близки районы, расположенные у реки, например, Подоли – здесь можно долго гулять и дышать свежим воздухом.

– Особенно мне нравится Вышеград – это место, где не так много туристов. Также я люблю Старе Место: еврейский квартал, улицу Паржижска, Анежский монастырь у реки; часто я бываю на набережной, Малой Стране, привлекает меня и улица Народни, Национальный театр...

– Достопримечательность, которую я могу посещать всегда – это смотровая площадка на петржинской башне.

– Интересуетесь ли вы чешской историей и культурой? Как много вы знали о Чехии до того, как сюда в первый раз приехали?

– В тогдашнюю Чехословакию я впервые попал в 1981 году, будучи еще ребенком. Помню, что сразу же меня привлек Швейк, я начал его читать. Сейчас я интересуюсь как местной историей, так и культурой, даже уже сам читаю на чешском. Помимо таких классиков литературы, как Карел Чапек и Ярослав Гашек, мне очень нравятся произведения Богумила Грабала и Витезслава Незвала.

– В детстве я просто обожала фильм «Три орешка для Золушки», а уже основательно с чешской историей я начала знакомиться после того, как в первый раз приехала в Прагу – это стало гораздо интереснее – то же самое и с языком. Когда человек находится в среде конкретной страны, ему становится ближе и культура, и язык. Еще мне нравится очень интересное географическое расположение Чехии.

– Мы всегда слушали чешские песни в исполнении Иржи Корна, Гелены Вондрачковой, Карла Готта. Именно благодаря им я начал интересоваться чешской историей и культурой.

– В Прагу вы приезжаете чаще всего сами, или с родственниками?

– С семьей. Иногда сюда из Америки приезжает папа, все мои близкие влюблены в Прагу.

– В первый раз в Чехию я приехала со своим будущим мужем – это было наше первое совместное путешествие за границу, выбор пал на Прагу. Я помню, что жили мы тогда недалеко от Пороховых ворот. До сих пор я помню свои первые впечатления: было лето, много оранжевых черепичных крыш, везде зелень. С того момента для меня Прага является неимоверно ярким городом.

– В Чехию вы приезжаете на каникулы или по работе?

– Поскольку в Праге учится моя дочка, я здесь тоже практически живу. Раньше мы с женой сюда приезжали на праздники. Новый год мы в Чехии отмечали, наверное, три-четыре раза.

– Сюда, мне кажется, можно приезжать с разными целями. Это и культурный туризм, и встреча с родственниками. Думаю, что Чешская Республика – идеальное место для проведения самых разных мероприятий.