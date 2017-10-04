Позывные «Спутника-1» в чехословацком эфире

«Мир уже слышит сигналы, от которых радостно бьется сердце всего человечества», – сказал в тот день известный путешественник Мирослав Зикмунд.

Чехословацкие радиолюбители начали наблюдение за спутником в субботу, 5 октября, в основном, в диапазоне 20 МГц. Первыми прием сигналов осуществили «Мразек» (OK1GM) и «Искра» (OK1FA), которым удалось сделать запись «бипов» на магнитную ленту. Более 200 чехословацких радиолюбителей регулярно присылали информацию о своих наблюдениях, которую собирал Центральный радиоклуб для передачи в АН Чехословакии. Кстати, именно радиосигналы тогда и могли доказать, что на орбите находится искусственное небесное тело.

«Я был 9-летним мальчиком, читал фантастику о полетах в космос, и когда по радио передали новость о запуске «Спутника», то, помню, что я его в тот же день нарисовал. Возможно, именно «Спутник» послужил толчком к тому, чем я сейчас занимаюсь», – рассказал в интервью «Чешскому Радио» специалист по космонавтике Павел Тоуфар.

«Мы ждали сообщение о запуске, но, конечно, не знали, откуда оно придет раньше – американцы готовили свой «Авангард», Советский Союз хранил молчание. Хотя мы догадывались, что подготовка ведется, я был просто поражен, когда человек впервые преодолел гравитацию и вывел объект, созданный человеческими руками, в космическое пространство, который превратился в искусственное небесное тело», – так вспоминал о том дне Борис Валничек, на тот момент – молодой ученый Астрономического института АН Чехословакии.

Сегодня свидетели этого события часто воспринимают его, в том числе, в контексте противостояния СССР и США. «Сначала у Кремля был только политический интерес, и он колебался в отношении этой программы. Однако когда американцы сообщили, что запускают свой первый искусственный спутник, Кремль дал «зеленый свет». Все должно было быть сделано в невероятно короткие сроки. Это и стало началом космической эпохи», – объясняет Павел Тоуфар.

В 1946 году по приказу Сталина в СССР появилась ракетная отрасль, а С. П. Королев был назначен главным конструктором баллистических ракет дальнего действия. «Они создавали военную баллистическую ракету как ракетоноситель ядерной боеголовки, а когда построили мощный ракетоноситель, выяснилось, что для решения военных задач он не подходит. Так что он превратился в космическую ракету, поскольку был способен вывести на орбиту достаточно тяжелый для того времени спутник», – напоминает историю ракетостроения Павел Тоуфар.

Вес «ПС-1» («Простейшего Спутника-1») составлял 83,6 кг, а диаметр достигал 58 см. Внутри герметичного корпуса помещался блок электрохимических источников, вентилятор, датчики температуры и давления и другие приборы, но главное – радиопередающее устройство.

«Спутник выполнил свою задачу. Она была достаточно простой – посылать сигнал, по изменению которого можно было определить характеристики верхних слоев атмосферы. Это была единственная его научная программа», – объясняет специалист по космонавтике.

О 60-летии запуска вспоминают в Пражском планетарии, где специально к юбилею создали две копии «ПС-1». Одна из них имеет прозрачную оболочку, через которую можно рассмотреть внутреннее устройство спутника. «Он был гениально прост, а его позывной стал символом начала космической эры», – напоминает Пражский планетарий.