Способ искусственного оплодотворения специалисты также называют экстракорпоральным (in vitro fertilisation, IVF). Речь идет об оплодотворении яйцеклетки вне тела пациентки. Если в 2007 году с бесплодием боролись порядка 600 женщин, которым было свыше 40 лет, семь лет спустя их стало в три раза больше.

– Если женщина старше 42 лет, она уже не прибегает к искусственному оплодотворению, поскольку шанс забеременеть минимальный. Однако для такой пациентки может начаться другой цикл, заключающийся в введении в организм чужеродных яйцеклеток. Так как в статистиках по искусственному оплодотворению эти женщины не значатся, средние возрастные показатели практически не меняются. Как бы там ни было, в настоящее время увеличивается число женщин, находящихся на границе, когда их яйцеклетки уже не способны оплодотвориться, – рассказывает гинеколог и специалист по лечению бесплодия Карел Ржежабек.

– Влияет ли возраст на успех лечения?

– Если к нам приходят женщины до 30 лет, мы приятно удивлены и крайне этому рады, поскольку вся процедура проходит чуть ли не сама собой и осуществляется очень легко. У пациенток до 35 лет результаты, в целом, отличные. У женщин выше этой границы, что бы мы ни делали, показатели уже никогда не будут на таком же высоком уровне, – добавляет Карел Ржежабек.

– Осознают ли женщины, что после сорока забеременеть гораздо труднее? Придерживаются ли они определенного возрастного лимита?

– Что касается искусственного оплодотворения, средние показатели по Чехии говорят нам о том, что во время проведения первой терапии возраст женщин составляет около 37 лет, – комментирует сегодняшнюю ситуацию врач Гана Вишньова из Центра ассистированной репродукции.

Чешские медицинские страховые компании готовы оказать финансовую помощь бесплодным пациенткам. Однако оплачиваются только три попытки забеременеть, а сама женщина должна быть не старше 39 лет. Вся процедура стоит около 70 000 крон (2 650 евро). Страховка покрывает лишь часть из этой суммы.

– Если та или иная пациентка хочет прибегнуть к лечению, расходы на которое полностью бы покрыла медицинская страховка, я ее, конечно же, буду отговаривать, поскольку используемые при этом технологии сильно устарели. Такими методами лечили лет тридцать назад, и сегодня нет смысла проводить терапию по старинке, – делится своим опытом Гана Вишньова.

Даже прибегнув к услугам медицинских страховых компаний, чешкам все равно придется доплачивать, например, за гормональное лечение или замораживание новых эмбрионов.

– Какие еще существуют требования к пациенткам со стороны медиков?

– Женщина должна быть не старше 49 лет и располагать письменной заявкой, причем, как со своей стороны, так и со стороны мужчины, с которым бы она хотела пройти совместный курс лечения, – объясняет заместитель Министерства здравоохранения Роман Прымула.

Убедить женщин в том, что детей нужно рожать раньше, Министерство старается как посредством специальных буклетов, так и с привлечением врачей. Но, вопреки этому, тенденция остается прежней: растет число женщин, которые обращаются к специалистам лишь в 35 – 39 лет.