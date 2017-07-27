Поток рабочих из Украины растет, но чешским фирмам этого мало

Антон Каймаков
27-07-2017
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Год назад по распоряжению правительства «в испытательном режиме» началась реализация специальной программы по привлечению в Чешскую Республику квалифицированных кадров из Украины. Поток заявлений на получение так называемых «рабочих карт», согласно данным МИД Чехии, постоянно растет.

Большим спросом пользуются повара, иллюстративное фото: Michael Browning/UnsplashБольшим спросом пользуются повара, иллюстративное фото: Michael Browning/Unsplash В течение первого полугодия 2017 украинцам уже было выдано более 4000 разрешений, тогда как за весь прошлый год лишь 2300. Наибольшим спросом на чешском трудовом рынке пользуются швеи, слесари, повара, а также водители автобусов. Министерству иностранных дел уже несколько раз пришлось увеличивать квоты на выдачу «рабочих карт».

Согласно плану, квота на 2017 год составляет 10 200 заявлений на получение «рабочих карт».

«Количество принятых нами заявок постоянно растет. За два последних года в чешских представительствах в Киеве и Львове поток заявлений увеличился примерно в 10 раз», - комментирует сотрудник пресс-отделения МИД Чехии Ирена Валентова.

Однако, несмотря на упомянутый рост, чешские фирмы все равно не перестают утверждать, что в Чехию из Украины приезжает слишком мало рабочих.

Карел Гавличек, Фото: Филип Яндоурек, Чешское радио Карел Гавличек, Фото: Филип Яндоурек, Чешское радио Говорит Карел Гавличек, председатель Ассоциации малых, средних фирм и индивидуальных предпринимателей: «Ситуация такова, что украинские рабочие очень быстро расходятся по фирмам и их занятость обеспечивается сразу на несколько месяцев вперед. Результат – образование очередей. Недостаток сотрудников, квалифицированных и менее квалифицированных, сегодня является главным обстоятельством, затормаживающим дальнейшее развитие фирм».

Ян Визнер, глава Конфедерации союзов работодателей и предпринимателей, заявляет, что Чехия без украинских рабочих рук сегодня не может обойтись: «У нас в стране свободных людей уже вообще нет. За счет привлечения украинцев мы получаем необходимые кадры для выполнения уже заключенных контрактов и запланированных на будущее заказов. И так у предприятий с этим полно забот, так как они должны обеспечить выполнение всех условий, предусмотренных программой «Режим Украина». Речь идет о жилье для работников, финансовых средств на выплаты зарплат и так далее – обо все, что необходимо выполнить».

Антон Каймаков
27-07-2017
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