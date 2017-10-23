После выборов – утро понедельника

К числу вторых относится электорат победившей партии ANO – среди голосовавших за движение Андрея Бабиша их доля достигает 90%. Наибольшее разочарование испытывают сторонники ТОР-09, не набравшей в ходе голосования и 6%, – таким результатом доволен лишь 1% тех, кто отдал свой голос за «топку». Среди избирателей социал-демократов, победившей на прошлых выборах и набравшей в этом году лишь чуть более 7%, довольна результатами лишь четверть электората. Среди недовольных много и тех, кто вообще не пришел к избирательным урнам.

Определенную настороженность вызывает появление на посту премьер-министра человека, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, то есть лидера ANO Андрея Бабиша. Среди недовольных такой перспективой – женщины, молодежь, жители крупных городов.

«Большую проблему в этом видит электорат гражданских демократов, ТОР-09, христианских демократов и социал-демократов. И, напротив, меньшую проблему это обстоятельство представляет для голосовавших за ANO, «Свободу – Прямую демократию» и коммунистов», – объясняет сотрудник агентства Median Пршемысл Чех.

В целом 57% не хотело бы видеть на посту премьера человека, против которого возбуждено уголовное дело, а 54% респондентов считает, что партии ANO следует выдвинуть на пост председателя правительства не Андрея Бабиша, а другого кандидата.

Однако по данному вопросу всенародное голосование не предусмотрено, а руководство партии-победительницы уверено, что именно Бабиш является наилучшим кандидатом. «Он лидер нашего движения, он вел всю предвыборную кампанию, а главное, набрал огромное число голосов, поданных лично за него. Граждане, которые его выбирали, верят ему», – подчеркнул непосредственно после объявления результатов выборов зампредседателя ANO Ярослав Фалтынек.

Впрочем, 37% респондентов заявили, что уголовное преследование не является для них поводом для тревоги. В настоящее время уголовное дело возбуждено против Андрея Бабиша и Ярослава Фалтынека в связи с подозрениями о злоупотреблении дотациями Евросоюза при возведении комплекса «Гнездо аиста».

Помимо них, уголовное расследование ведется в отношении еще двух депутатов – Мартина Путы из партии «Старосты и независимые» и гражданского демократа Богуслава Свободы. Вопрос лишения их депутатского иммунитета должен рассматриваться парламентом нового созыва. Богуслав Свобода уже лишался парламентом депутатской неприкосновенности в 2014 г. Уголовное дело на него открыто по обвинению в нарушении правил конкуренции при распределении заказов при выпуске пражской платежной и проездной карты Opencard. В 2016 г. году Свобода был осужден условно, после чего подал апелляцию.

Среди других результатов опроса по итогам выборов можно отметить, что 56% граждан ожидает, что парламент нового созыва улучшит экономическую ситуацию в стране. При этом лишь 43% респондентов думают, что после выборов улучшится международная репутация Чешской Республики, а половина опрошенных опасается ухудшения политической ситуации внутри страны.

57% опрошенных считает, что нет причин тревожиться за судьбу демократии в Чешской Республике. При этом наибольшие опасения здесь испытывает электорат ТОР-09, где этот показатель достигает 70%, партии «Старосты и независимые» (67%) и гражданских демократов (60%). Среди избирателей партии Томио Окамуры (SPD) судьба демократии в чешском обществе вызывает тревогу у 22%, а среди отдавших свои голоса за ANO, – всего у 14%.

Если говорить о предпочтениях избирателей в зависимости от региона, то, по сравнению с прошлыми выборами, ANO привлекла большее число голосов во всех регионах, «отобрав» электорат у других партий. Правда в Праге это удалось Андрею Бабишу в меньшей степени. «Свободу и прямую демократию» Томио Окамуры, строившую свою кампанию на атимигрантских лозунгах, поддержали, прежде всего, избиратели в приграничных районах страны.

Своим успехом в столице может гордиться Пиратская партия, где в некоторых районах, по сравнению с прошлыми выборами, прирост голосов доходил до 10%. Также аналитики отмечают существенное падение популярности коммунистов в Северной Чехии и приграничных областях страны.