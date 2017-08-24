Полувековой юбилей самого большого чешского телескопа

«В 1967 году в Праге проходила крупная конференция, так называемая Генеральная ассамблея Международного астрономического союза. По этому случаю на второй день проведения конгресса его участников привезли в Ондржейов, и в рамках этой 13-й ассамблеи прошла инаугурация нашего телескопа», - вспоминает в эфире Чешского радио Мирослав Шлехта из Института астрономии Академии наук ЧР.

Правительство одобрило строительство этого телескопа в 1959 году, а на свет устройство появилось благодаря фирме из ГДР.

«Вскоре после того как наш заказ прибыл в Йену, туда приехал Хрущев, и на месте принял решение, что первый телескоп с двухметровым зеркалом отправится в Советский Союз, в Азербайджан. Так что нашему пришлось подождать. Но, с другой стороны, это было хорошо, поскольку мы намеревались построить купол так, чтобы он был готов прямо перед тем, как прибудет устройство. Таким образом, мы получили еще один год, и могли отложить строительство купола на год», - вспоминал ранее в эфире Чешского радио астроном Любош Перек, который отвечал за строительство телескопа.

Сегодня устройство работает всегда ночью в ясную погоду. По словам Мирослава Шлехты, это случается до 120 раз в год. В такие моменты астрономы могут наблюдать за поведением отдельных звезд.

«С самого начала коллеги сосредоточились на систематическом наблюдении за избранными объектами. В настоящее время в нашем каталоге порядка 930 звезд, выбранных по всему небосклону, и мы систематически наблюдаем за ними в зависимости от потребностей отдельных астрономов и наблюдательных программ», - разъясняет Мирослав Шлехта.

Сегодня астрономы наблюдают за небосводом уже за компьютером в офисе обсерватории. Однако в самом начале, когда телескоп был только запущен в эксплуатацию, они стояли прямо под куполом, причем и в зимнее время.

«В нашем распоряжении обогреваемые ботинки и жилеты, они необходимы особенно тогда, когда мы стоим на наблюдательном мостике наверху, и проводим наблюдения продолжительное время, когда делаем длинную экспозицию. Именно в такие моменты хорошо, когда можно включить электрический обогрев, особенно ног, потому что очень неприятно, когда во время такой работы холодно», - описывал условия работы в 1971 году астроном Иржи Грыгар.

Теперь же, благодаря удаленному доступу, услугами телескопа могут воспользоваться астрономы по всему миру.

«Человек работает дома, в своем офисе или же где угодно, и может управлять как телескопом, так и другими инструментами, которые здесь находятся. Однако здесь действует правило, что во время наблюдения непосредственно у телескопа должен находиться один ночной ассистент на случай, если неожиданно небо затянуло, и если придет гроза, чтобы он мог закрыть телескоп, купол и так далее. Например, пару недель назад свои наблюдения у нас удаленно проводила коллега из Эстонии», - рассказывает Мирослав Шлехта.

В подарок к своему 50-летнему юбилею телескоп получит реконструкцию. Астрономы готовят проект по созданию новой оптики.

«Свет необходимо каким-то образом провести от телескопа к устройствам. Сейчас мы делаем это с помощью отражения от плоских зеркал, но с каждым зеркалом мы что-то теряем. Поэтому существует проект, чтобы осталось лишь одно главное зеркало, диаметр которого два метра, и из источника свет бы поступал к приборам с помощью оптоволокна. То есть из шести оптических площадей осталось бы три, а эффективность телескопа значительно бы увеличилась, как минимум, на десятки процентов», - заключает Мирослав Шлехта.

В 1967 году телескоп в обсерватории в Ондржейове был девятым по величине в мире. Сегодня он находится во второй сотне.