Польская рабочая виза не дает права на трудоустройство в Чехии

Незнание как прибыльный бизнес

На одном человеке перекупщики "белого золота" зарабатывают сто долларов или сто евро.

Русская служба РП обратилась за разъяснениями в Министерство труда и социальных дел ЧР. «Иностранцам важно знать следующее: если у них есть разрешение на временное пребывание, выданное, например, польскими органами, оно, конечно, дает право пребывания гражданам так называемых третьих стран на ограниченный промежуток времени также на территории других стран ЕС, в том числе и Чешской Республики, однако никоим образом не на трудоустройство в Чехии»,

– поясняет пресс-секретарь чешского Министерства труда и социальных дел Владимир Ржепка.

Некоторые из украинцев приезжают в Чехию с разрешением на пребывание в Польской Республике, будучи уверенными, что легальное, пусть и ограниченное пребывание на территории ЕС, предоставляет им право также оформить разрешение на работу непосредственно в Чехии. Посредники, как утверждают многие украинцы, намеренно предоставляют им ложную информацию и пробуждают надежды, подталкивая к действиям, направленным на обход закона.

«Планируя свой приезд в Чешскую Республику, граждане третьих стран, включая Украину, должны определиться – собираются ли они просто побывать в Чехии или в другой стране ЕС либо все-таки намерены искать работу. Во втором случае необходимо подать ходатайство о получении разрешения на работу в конкретной стране».

МВД ЧР предусмотрен конкретный порядок подачи заявления потенциальным соискателем на замещение открытой вакансии. «Желающие из числа украинских граждан устроиться на работу в Чехии должны подать соответствующее заявление o выдаче им рабочей визы в посольство или консульский отдел ЧР в Киеве или во Львове. По истечении срока действия визы следует подать заявление о ее продлении, находясь на территории третьей страны. А поскольку речь идет об украинцах, то лучше всего сделать это непосредственно на территории Украины».

Незаконная практика

Возвращаясь к визам, выданным в Польше – в чешских СМИ описывались случаи, когда посредники, также с польской стороны, заверяли украинцев в том, что «в их услугах нуждаются их партнеры – чешские фирмы, и в рамках общего чешско-польского бизнеса украинским гастарбайтерам вполне будет достаточно и польской визы». «Да, Чехия столкнулась с этой практикой, однако она является незаконной в сфере трудовой миграции. Сценарий здесь разворачивается таким образом: украинцев, имеющих разрешение на пребывание на территории ЕС, выданное им не Чехией, командируют из Польши в Чешскую Республику якобы для предоставления услуг. Это происходит в обход чешского и европейского законодательства. Иностранный работник имеет право работать только в той стране, которая выдала им разрешение на трудоустройство, то есть в данном случае – исключительно в Польше».

Минтруда стремится упростить порядок выдачи разрешений на работу

По словам и.о. министра труда и социальных дел Ярославы Немцовой, число открытых вакансий в Чехии на сегодняшний день достигло рекордной отметки – свыше 260 тыс. В стране ощутим дефицит кадров здравоохранения, особенно медсестер, социальной сферы, как и технических специалистов средней квалификации и строителей.

Министр Чехии недавно посетила с визитом посольство ЧР в Украине и генеральное консульство во Львове с целью добиться упрощения процедуры оформления разрешений на работу.

«Министр в ходе визита выяснила, что именно граждане Украины зачастую точно не знают, куда им обратиться и попадают на мушку агентств, которые пользуются их неинформированностью. Поэтому Министерство внутренних дел ЧР позаботилось об издании информационных буклетов на нескольких языках, включая украинский, чтобы потенциальные кандидаты на работу смогли подробно ознакомиться с порядком выдачи необходимых документов»,

– сообщил Владимир Ржепка.

Ссылка на сайт чешского МВД, информация в pdf внизу страницы:

http://www.mvcr.cz/clanek/problematika-vysilani-obcanu-tretich-statu-do-cr-k-poskytovani-sluzeb-v-ramci-eu.aspx