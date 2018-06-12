Политика полвека назад и сегодня: Не может быть компромисса с преступным режимом

В этот юбилейный год трое из восьмерых оставшихся в живых участников демонстрации против оккупации Чехословакии были приглашены в Чехию: Павлу Литвинову, Виктору Файнбергу и Татьяне Баевой была присуждена премия МИД Чешской Республики Gratias agit – награда за прославление имени Чехии.

За два дня до вручения награды в библиотеке Вацлава Гавела была организована открытая дискуссия, основной темой которой, конечно, стали события Пражской весны, оккупация Чехословакии и демонстрация на Красной площади. Но в ходе беседы были затронуты также современная политическая ситуация, развитие демократического общества и возможность вести переговоры с преступным режимом.

– Я хотел бы поблагодарить то поколение чехов и словаков, которые пошли на Пражскую весну. Возможно, это и не так, но с моей точки зрения это был огромный переломный момент в истории движения за права человека в тогда еще достаточно зачаточной форме. Потому что раньше были такие иллюзии, что этот режим постепенно будет изменяться, постепенно, с годами. Что возможны какие-то переговоры с ним, возможны компромиссы. А вот когда совершенно неожиданно вторглись танки в разгар Пражской весны, тогда стало совершенно ясно, что режим – это не просто противник, это страшный беспощадный враг, который настолько жесток и циничен, что любые компромиссы с ним – это либо глупость, либо преступление. Те люди, которые это поняли и вошли в диссидентское движение, они и вели себя соответственно: они сохранили это движение, они сделали его более опасным и в результате более успешным. Наши товарищи, которых уже нет, живут не только в нашей душе, в наших сердцах и в наших воспоминаниях, они живут и для наших врагов, которые остались те же. Да, они поменяли свои имена, они поменяли свои знамена и в чем-то даже идеологию. Но самое главное же осталось, – подчеркнул Виктор Файнберг.

О политической ситуации в СССР и современной России, а также о сложностях создания демократического общества рассказал Павел Литвинов.

— Я хочу поддержать Виктора [Файнберга], который сейчас сказал очень важную вещь – не может быть компромисса с преступным режимом. Это действительно так. Я хотел бы отметить, что наше движение за права человека имело дополнительную черту – мы старались базировать свое неприятие режима на базе советского закона и советской Конституции, Декларации прав человека и Пактах о правах человека ООН. Это очень важно, потому что до этого (в царской России, в сталинской России, в послесталинской России) да и в сегодняшней России одна из центральных бед, которая проходит через все общество, — это низкий уровень правосознания. Когда советские войска были выведены из Чехословакии, давление СССР на ЧСР прекратилось, то Чехословакия вдруг вернулась к состоянию до советского вторжения, до фашистского вторжения – к тому строю, что был до Второй мировой войны. Потому что было к чему возвратиться. А в России после распада СССР режим в очень короткий срок стал возвращаться на старые привычные рельсы. Не идеологические – коммунизма нет, коммунистическая идея практически мертва. Но вернулся империалистический характер режима, зажим индивидуального собственного мнения, неуважение к закону. Это все стало возвращаться и при Путине расцвело пышным цветом. Поэтому очень важно помнить (и я думаю, наше движение послужило тому примером), что надо не только бороться против враждебного режима, необходимо также строить – на основании существующих законов или же новых законов и новых принципов – новую Россию, где вне зависимости от того, кто будет стоять во главе государства, начнет развиваться демократия.

Чтобы подчеркнуть связь между политической ситуацией в СССР и современной России, после окончания дискуссии ее участники во главе с Павлом Литвиновым и Виктором Файнбергом вышли на акцию протеста на пьяцетту перед Национальным театром – площадь Вацлава Гавела. Российские и чешские активисты подписали петицию в поддержку голодающего в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова и всех политзаключенных на территории Российской Федерации.