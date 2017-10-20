Политика «по гамбургскому счету»

– В каком состоянии, по вашему мнению, Чехия пришла к парламентским выборам? Какой политический и социальный климат сложился в стране?

– Больше всего меня тревожит состояние законодательства. Это – самое уязвимое место. Существующие законы не позволили правительству оздоровить обстановку в стране. Граждане считают, что органы юстиции у нас бездействуют, что в стране нет справедливости, но присутствует коррупция, так как мы в Чехии очень внимательно следим за тем, как идут процессы расследования коррупционных правонарушений, процессы, результатом которых становятся непонятные вердикты и постановления. Но, как оказывается, в последнее время самым главным стал закон (о запрете курения в общественных местах, в том числе в ресторанах – ред.), который все обсуждают в пивных, сетуя, что сейчас здесь уже не закурить. Из-за этого запрета десятки тысяч чехов подписывают петицию, а это значит, что мы – самая благополучная страна, и других проблем у нас просто нет.

– То есть это попытка переключения общественного интереса на другую сферу, смещение акцентов?

– Именно это я и хотел сказать.

Круг субъектов политического процесса, как показывают нынешние выборы, существенно расширился, что может привести к раздроблению партийного спектра.

– Возник целый поток маленьких партий, у которых нет надежды на то, чтобы они могли в будущем занять в парламенте кресла и преодолеть проходной 5% барьер. Я думаю, что они составят огромную долю в общем потоке, 20 партий из примерно тридцати, которые могут выбирать граждане.

– По наблюдениям экспертов, на исход парламентских выборов в ряде европейских стран огромное влияние оказали молодые избиратели. Некоторые комментаторы полагают, что нет причин полагать, что молодой электорат Чехии не проявит на грядущих выборах такую же избирательную активность, как молодежь в соседних странах. Вы разделяете их мнение?

– Нет, абсолютно не разделяю. Мне кажется, что большинство молодых людей будут где-то отдыхать и вообще не придут к избирательным урнам.

Историческая память

– Складывается впечатление, что одна из главных задач избирателей на предстоящих выборах – не только определиться со своим выбором, за кого или за какие приоритеты голосовать, а скорее – против кого и против чего – доктрин, угроз будущему…

– Именно так. Много голосов будет отдано против лидирующих (партий), чтобы ослабить их влияние. Те, кто следил за программами «Чешского телевидения» – именно там, в основном, была развернута предвыборная компания, других средств партии почти не использовали – видели, что всем, и даже самым маленьким партиям, было предоставлено на телевидении одинаковое время. В телеэфире прозвучало слишком много голосов против Евросоюза, против НАТО. Очень интересно, как все это отразится на результатах выборов. Однако эти маленькие партии избирателям вообще не были известны. Самые громкие протестные голоса не будут так слышны, и это меня волнует. И что самое главное – после выборов, может быть, все будет по-старому.

Ян Петранек отмечает недоверие со стороны большой части чешского общества, что касается экономических интересов Евросоюза, а также членства в Североатлантическом альянсе. Что, по его мнению, беспокоит чехов?

– В области безопасности то, что мы должны полагаться на НАТО, поскольку все помнят, что всего через несколько часов после нашего вступления в Североатлантический альянс американские самолеты начали бомбить Югославию. Это у нас все хорошо помнят, потому что когда Советский Союз напал на Чехословакию, югославы очень хотели нас поддержать. Таков чешский менталитет – мы размышляем о том, каким образом и какой ценой крупные державы сохраняют свои позиции в мире.

Земан расколол народ

– Существует ли какое-либо обстоятельство, которое вас, возможно, поразило и наиболее полно, на ваш взгляд, характеризует нынешнюю предвыборную атмосферу?

– Это то, что народ разделился – говорят, пополам. Но это неточно. Я бы сказал, 80% против 20%. На тех, кто любит президента Милоша Земана, и тех, кто его абсолютно не приемлет и предпочли бы смотреть на него через оптический прицел…