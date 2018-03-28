Пол Райан приветствовал решение Чехии о высылке российских дипломатов и выразил надежду на экстрадицию Никулина в США

В своей речи он приветствовал решение чешских властей выслать из страны трех российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

Американский политик также осудил Россию за ведение кампании по дезинформации. По его словам, Россия нарушила международные нормы, допустив агрессию в отношении своих соседей. Также, по мнению политика, РФ ведет кибернетические атаки и пыталась вмешиваться в демократические выборы в Европе и США.

«Россия не разделяет наши интересы и наши ценности, стремясь, наоборот, их разрушать. Это попытка посеять разногласия между нашими народами, разделить союзников и дестабилизировать демократические структуры», – подчеркнул спикер Палаты представителей Конгресса, который также ответил на вопросы чешских студентов.

США заинтересованы в выдаче им «русского хакера»

В ходе пресс-конференции, которую Райан провел в Нижней палате, он выразил надежду на то, что Чехия выдаст США гражданина России Евгения Никулина, который был задержан в Праге по обвинению в хакерской деятельности. Его выдачи требует также Россия. Райан подтвердил, что обсуждал дело Евгения Никулина со своими чешскими коллегами, подчеркнув, что Вашингтон хочет лишь соблюдения закона.

«Чешские законы об экстрадиции очень ясно составлены, как и наши. Если эти законы будут соблюдены, то у нас есть все основания верить и ожидать, что г-н Никулин будет выдан Соединенным Штатам», – указал Райан. Он также отверг предположение, что в ходе визита мог попытаться оказывать давление на чешскую сторону в этом вопросе.

Пол Райан в ходе визита встречался с премьер-министром Андреем Бабишем, в разговоре с которым также затронул вопрос юридической стороны вопроса выдачи росийского гражданина. Срок принятия решения об экстрадиции Евгения Никулина в США или Россию недавно был продлен по решению Конституционного суда. По неофициальной информации, которая просочилась в СМИ из Министерства юстиции, на практике это может означать блокирование решения на очень длительный срок.

СМИ также отметили, что на выступлении Пола Райана в Нижней палате чешского парламента присутствовало только три депутата от фракции коммунистов. «Это не вызвано политическими причинами. По крайней мере, в нашей фракции никто не выступал с заявлением, что видит проблему в визите американского политика. Если кто-то и чувствовал нечто подобное, то умолчал об этом», – сообщила в интервью газете Právо депутат от компартии Чехии и Моравии Милослава Востра.

Пол Райан не встретился с Милошем Земаном

По мнению председателя гражданских демократов Петра Фиалы, союз с США является «краеугольным камнем внешней политики и политики безопасности Чешской Республики». «Я ожидаю от премьера в отставке, что он будет настаивать на том, чтобы это оставалось высшим приоритетом нашей внешней политики и национальных интересов, и что эти интересы не уступят место личным внутриполитическим амбициям», – подчеркнул Фиала.

Глава Тор-09 Иржи Поспишил указал на то, что президент Милош Земан с Полом Райаном не встретился. «Мы хотим подчеркнуть, что реноме Чешской Республики определяет не только президент Земан, который весь свой предыдущий срок на посту делал все для того, чтобы с ним не хотели встречаться даже представители наших ближайших союзников», – подчеркнул Иржи Поспишил.

Причины, по которым Пол Райан не стал встречаться с чешским президентом, американский политик не указал, сославшись на канцелярию чешского президента. Спикер также не стал комментировать вопрос встречи президентов Чехии и США в Белом доме. «Я не могу говорить, поедет ли Милош Земан в США или нет. Я представляю законодательную, а не исполнительную власть», – подчеркнул Пол Райан.

Переплетенные чешский и американский флаги как символ столетия Чехословакии

В здании чешского парламента американский гость осмотрел витрины с фотографиями Т. Г. Масарика, сделанные в период его пребывания в США в годы Первой мировой войны. Пола Райана заинтересовал тот факт, что в 1918 г. Т. Г. Масарик подписал Декларацию Центрально-Европейской унии за тем же столом, где была в 1776 г. подписана Декларация независимости Соединенных Штатов.

В честь американского политика у входа в парламент и кабинет председателя был выставлен почетный караул в старинной форме чехословацких легионеров, воевавших в России. Также парламент был оформлен переплетенными флагами Чехии и США.

В интервью, которое в ходе своего визита в Прагу Пол Райан дал «Радио Свобода», он сообщил, что поддерживает решение администрации Дональда Трампа о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства России в Сиэтле.

Пол Райан находился в Праге с неофициальным визитом в сопровождении семьи, с которой посетит другие города. В интервью журналистам он сообщил, что уже бывал со своей супругой в Праге в 2007, и чешская столица им очень понравилась. Кроме того, его жена Жанна Кристина находилась в Праге в 1990 г., сразу же после «бархатной» революции. 48-летний политик отметил, что хотел бы познакомить с культурой Чехии своих детей.