Пол Райан приветствовал решение Чехии о высылке российских дипломатов и выразил надежду на экстрадицию Никулина в США

Катерина Айзпурвит
28-03-2018
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На здании парламента Чехии был поднят американский флаг в честь прибытия туда спикера Палаты представителей Конгресса США Пола Райана – третий самый высокопоставленный политик США выступил с чешской парламентской трибуны.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан, фото: ЧТКСпикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан, фото: ЧТК В своей речи он приветствовал решение чешских властей выслать из страны трех российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

Американский политик также осудил Россию за ведение кампании по дезинформации. По его словам, Россия нарушила международные нормы, допустив агрессию в отношении своих соседей. Также, по мнению политика, РФ ведет кибернетические атаки и пыталась вмешиваться в демократические выборы в Европе и США.

«Россия не разделяет наши интересы и наши ценности, стремясь, наоборот, их разрушать. Это попытка посеять разногласия между нашими народами, разделить союзников и дестабилизировать демократические структуры», – подчеркнул спикер Палаты представителей Конгресса, который также ответил на вопросы чешских студентов.

США заинтересованы в выдаче им «русского хакера»

В ходе пресс-конференции, которую Райан провел в Нижней палате, он выразил надежду на то, что Чехия выдаст США гражданина России Евгения Никулина, который был задержан в Праге по обвинению в хакерской деятельности. Его выдачи требует также Россия. Райан подтвердил, что обсуждал дело Евгения Никулина со своими чешскими коллегами, подчеркнув, что Вашингтон хочет лишь соблюдения закона.

Пол Райан в Палате депутатов парламента Чехии, фото: ЧТКПол Райан в Палате депутатов парламента Чехии, фото: ЧТК «Чешские законы об экстрадиции очень ясно составлены, как и наши. Если эти законы будут соблюдены, то у нас есть все основания верить и ожидать, что г-н Никулин будет выдан Соединенным Штатам», – указал Райан. Он также отверг предположение, что в ходе визита мог попытаться оказывать давление на чешскую сторону в этом вопросе.

Пол Райан в ходе визита встречался с премьер-министром Андреем Бабишем, в разговоре с которым также затронул вопрос юридической стороны вопроса выдачи росийского гражданина. Срок принятия решения об экстрадиции Евгения Никулина в США или Россию недавно был продлен по решению Конституционного суда. По неофициальной информации, которая просочилась в СМИ из Министерства юстиции, на практике это может означать блокирование решения на очень длительный срок.

СМИ также отметили, что на выступлении Пола Райана в Нижней палате чешского парламента присутствовало только три депутата от фракции коммунистов. «Это не вызвано политическими причинами. По крайней мере, в нашей фракции никто не выступал с заявлением, что видит проблему в визите американского политика. Если кто-то и чувствовал нечто подобное, то умолчал об этом», – сообщила в интервью газете Právо депутат от компартии Чехии и Моравии Милослава Востра.

Пол Райан не встретился с Милошем Земаном

Председатель Тор-09 Иржи Поспишил, фото: Прокоп Гавел, Чешское радиоПредседатель Тор-09 Иржи Поспишил, фото: Прокоп Гавел, Чешское радио По мнению председателя гражданских демократов Петра Фиалы, союз с США является «краеугольным камнем внешней политики и политики безопасности Чешской Республики». «Я ожидаю от премьера в отставке, что он будет настаивать на том, чтобы это оставалось высшим приоритетом нашей внешней политики и национальных интересов, и что эти интересы не уступят место личным внутриполитическим амбициям», – подчеркнул Фиала.

Глава Тор-09 Иржи Поспишил указал на то, что президент Милош Земан с Полом Райаном не встретился. «Мы хотим подчеркнуть, что реноме Чешской Республики определяет не только президент Земан, который весь свой предыдущий срок на посту делал все для того, чтобы с ним не хотели встречаться даже представители наших ближайших союзников», – подчеркнул Иржи Поспишил.

Причины, по которым Пол Райан не стал встречаться с чешским президентом, американский политик не указал, сославшись на канцелярию чешского президента. Спикер также не стал комментировать вопрос встречи президентов Чехии и США в Белом доме. «Я не могу говорить, поедет ли Милош Земан в США или нет. Я представляю законодательную, а не исполнительную власть», – подчеркнул Пол Райан.

Переплетенные чешский и американский флаги как символ столетия Чехословакии

В здании чешского парламента американский гость осмотрел витрины с фотографиями Т. Г. Масарика, сделанные в период его пребывания в США в годы Первой мировой войны. Пола Райана заинтересовал тот факт, что в 1918 г. Т. Г. Масарик подписал Декларацию Центрально-Европейской унии за тем же столом, где была в 1776 г. подписана Декларация независимости Соединенных Штатов.

Пол Райан и Андрей Бабиш, фото: ЧТКПол Райан и Андрей Бабиш, фото: ЧТК В честь американского политика у входа в парламент и кабинет председателя был выставлен почетный караул в старинной форме чехословацких легионеров, воевавших в России. Также парламент был оформлен переплетенными флагами Чехии и США.

В интервью, которое в ходе своего визита в Прагу Пол Райан дал «Радио Свобода», он сообщил, что поддерживает решение администрации Дональда Трампа о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства России в Сиэтле.

Пол Райан находился в Праге с неофициальным визитом в сопровождении семьи, с которой посетит другие города. В интервью журналистам он сообщил, что уже бывал со своей супругой в Праге в 2007, и чешская столица им очень понравилась. Кроме того, его жена Жанна Кристина находилась в Праге в 1990 г., сразу же после «бархатной» революции. 48-летний политик отметил, что хотел бы познакомить с культурой Чехии своих детей.

Катерина Айзпурвит
28-03-2018
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