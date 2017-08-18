«Подлый и эффективный сценарий» теракта в Барселоне

Теракт 17 августа унес жизнь тринадцати человек, около 100 получили ранения, многие – тяжелые. По сообщению ВВС, среди погибших и пострадавших – граждане 26 стран мира. В числе погибших – итальянец, бельгиец, полька, пострадали туристы из Гонконга, Тайваня, Греции, семнадцать французов находятся в тяжелом состоянии, семилетний мальчик из Австралии числится пропавшим без вести.

В ночь на 18 августа пресс-секретарь Министерства иностранных дел Михаэла Лагронова сообщила агентству ČTK, что среди жертв граждан Чехии пока не обнаружено.

Консул Чехии в Барселоне Адела Сикорова описывает ситуацию утром 18 августа: «Я совершенно точно могу сказать, что никакого хаоса уже нет. Каталанское правительство рассылает консульствам информацию в форме смс-сообщений, так что мы знаем, что центр, который до полуночи был закрыт, уже открылся. Транспорт снова начал действует, и все работает, как обычно». Чешский консул не считает, что гражданам страны нужно менять свои планы поездок в Испанию.

«Террористы Барселоны подражают своим предшественникам в Ницце и Берлине. Им было достаточно просто арендовать грузовик», – пишет сайт Aktuálně.cz.

«Этот почерк похож на то, что произошло 14 июля 2016 года в Ницце, где грузовик поздним вечером въехал в толпу людей. Думаю, что этот почерк будет повторяться еще чаще. Это простой, подлый и эффективный способ, с помощью которого можно убить множество людей, оказавшихся не в то время и не в том месте», – рассказал в интервью «Радиожурналу» Ян Айхлер, сотрудник научно-исследовательского Института международных отношений.

«То, чему мы являемся свидетелями в последние годы, это так называемый терроризм, генерированный войной. Сначала причиной его была война в Ираке. Поэтому произошли террористические нападения на пригородные поезда в Мадриде в 2004 г. Сейчас идет новый этап, в ходе которого Исламское государство и его приверженцы мстят тем странам, которые принимают участие, прежде всего, в войне в Сирии и против ИГИЛ. Само Исламское государство всегда берет на себя ответственность за каждый теракт, даже если оно за этим не стоит. Однако именно ИГИЛ является вдохновителем подобных действий. И эти modus operandi, эти способы нападения, достаточно часто повторяются, отличаясь только деталями – это может быть грузовик, фургон или легковой автомобиль», – считает Ян Айхлер.

Ночью того же дня в муниципалитете Камбрильс была предпринята попытка теракта – автомобиль Audi пытался наехать толпу, однако полицейские вовремя открыли огонь, убив пятерых нападавших.

Премьер-министр Чешской Республики Богуслав Соботка назвал произошедшее в Барселоне «отвратительной террористической атакой на ни в чем не повинных людей».