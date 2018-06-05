Почувствовать дух настоящей золотой лихорадки в краю рыцарей

Число чешских геопарков перешагнет за десяток

В настоящее время в Чехии существует девять геопарков. Помимо упомянутых в начале, Ральско, чешско-баварский парк Эгерия, где расположена наиболее геологически активная область Чешского массива – Огерская впадина, Высочина, ГеоЛоци и Железные горы. К слову, Чешский рай – пока единственный в стране геопарк, попавший под защиту фонда ЮНЕСКО. Еще две зоны геологического наследия вскоре могли бы пополнить престижный национальный список. Ряд чешских ландшафтов с уникальными компонентами после присвоения самым ценным природным областям статуса геопарка претерпел положительные преобразования; эти туристические направления стали более оживленными.

На относительной небольшой территории ЧР можно наблюдать за целым рядом геологических процессов и явлений, происходивших и происходящих на земной поверхности, рассказала «Радио Прага» директор геопарка «Край бланицких рыцарей» Катержина Червенкова. «Рыцарский район» расположен в центральной части Чехии южнее Праги.

Согласно древней и одной из самых известных легенд, именно войска рыцарей во главе со святым Вацлавом, покровителем Чешских земель, должны прийти с горы Бланик на подмогу чешскому народу, когда страна окажется ввергнутой в самый тяжкий час испытаний.

Геологическое наследие Баррандиена и Королевской Шумавы

«Несколько дней назад в качестве кандидатов на включение в список геопарков Чешской Республики были одобрены Баррандиен (Barrandien), область между Прагой и Пльзенем, в которую входит также Далейская долина в Праге – Голыне, и Королевская Шумава, прежде всего район Кашперских гор на юго-западной границе Чехии».

Самой значительной частью Баррандиена (геологической структуры, названной именем французского палеонтолога и геолога Иоахима Барранда, детально изучившего в середине XIX в. нижнепалеозойские отложения Центральной и Западной Чехии) является Чешский карст, место нахождения трилобитов каменноугольного периода у Скрыйе Раконицкой области.

Геопарки призваны способствовать охране геологического наследия и развитию экологического туризма. Геотуризм служит просветительским, и как показывает практика ряда стран, социо-экологическим целям. Подробнее о чешской программе Европейской недели, растянувшейся на более длительный период, с 25 мая до 10 июня, расскажет Катержина Червенкова.

«Программы у нас самые разные и в большинстве случаев адресованы семьям с детьми. Думаю, что самыми востребованными из них оказываются возможность попробовать себя в качестве старателя и поиск драгоценных минералов. Испытать себя в этом виде деятельности мы предлагаем в Краю бланицких рыцарей или национальном геопарке Железные горы. В других геопарках – Чешском рае или Высочине, проводятся экскурсии с участием специалистов в каменоломни или на другие участки, отличающиеся значительным геологическим разнообразием. Не забыли мы и про школы. Национальный парк Предгорья Бескид подготовил специальные образовательные программы под названием «Дорога в прошлое».

– В прошлом году в Европейской неделе геопарков, к которой Чехия присоединилась во второй раз, приняли участие 5 тыс. жителей страны. Насколько активно интересуются чехи строением горных пород своего отечества и минералами?

«В целом горные породы не являются объектами самого пристального внимания тех, кто совершает вылазки на природу. Наша деятельность как раз направлена на то, чтобы изменить сложившееся положение вещей. Свою лепту в пробуждение интереса к горным породам вносит и Неделя геопарков. На первый взгляд породы не столь интересны, как мир животных и растений, однако они скрывают в себе многомилионную увлекательную историю. И мы стремимся приоткрыть завесу этой истории перед посетителями, чтобы они знали, по какой земле они ступают»,

– подчеркивает глава «рыцарского геопарка».