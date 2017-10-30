Победитель выборов попал в меньшевики

О бесполезности ведения переговоров о коалиционном кабинете Андрей Бабиш заявил в эфире телеканала «Prima». Одновременно он выступил против осуществления внеочередных парламентских выборов.

«По результатам переговоров и заявлениям партий в СМИ, становится ясно, что в рамках правящей коалиции с нами сотрудничать никто не хочет. Нам не остается ничего другого, как только сформировать кабинет меньшинства. Выбирая кандидатов на министерские посты, мы будем руководствоваться не только политическими критериями, так как для нас важно, чтобы новые министры разбирались в проблематике своих ведомств», - заявил вероятный будущий премьер Андрей Бабиш в эфире телеканала «Prima». Он также допускает, что в его кабинете будут заседать и специалисты, выдвинутые другими парламентскими партиями.

Голосованием о доверии Андрей Бабиш свой меньшевистский кабинет хотел бы провести еще до Рождества. Он надеется, что каждый парламентский субъект найдет в правительственной программе «свои пункты», что обеспечит «проходной балл».

Конкретные имена будущих министров не называются. Ясно лишь то, что в составе кабинета останутся представители ANO, завершающие свою работу в коалиционном правительстве социал-демократа Богуслава Соботки, кроме министра финансов Ивана Пильного, добровольно отказавшегося от нового назначения.

В конечном итоге все будет зависеть от реального голосования парламентариев.

«Если все партии и движения, заявившие об отказе поддержать Андрея Бабиша, продолжат настаивать на своей позиции, то новый кабинет доверия не получит. Единственным вариантом может быть то, что во время голосования депутаты оппозиционных партий покинут зал. Тогда 78 законодателям ANO может хватить мандатов для продвижения кабинета.

Я лично не ожидаю подобной реакции, но может произойти, что зал заседаний покинут хотя бы некоторые партии, которые, например, не хотят прямого сотрудничества в коалиции, но договорились с Андреем Бабишом, что в программе кабинета окажутся некоторые их приоритеты. Тут можно говорить об SPD (Свобода и прямая демократия), «Пиратах» и, возможно, о коммунистах. Депутаты какого-то из этих субъектов зал голосования могли бы покинуть и пропустить правительство ANO к штурвалу страны», - комментирует политолог Ян Буреш.

Однако даже если по результатам трех попыток, предусмотренных Конституцией Чехии, новое правительство заручиться доверием депутатов не сможет, министры смогут править государством достаточно большой срок. У кабинета Андрея Бабиша, даже в состоянии «без доверия», есть шанс руководить страной и в течение всего избирательного периода.

Хотя, как подчеркивает политолог Ян Буреш, подобный вариант проблематичен: «Возможность есть. Конституция не определяет сроков правления кабинета «без доверия». Однако некоторые оппозиционные законодатели могли бы впрямую потребовать голосования «о недоверии кабинету». Такая констатация имеет больший вес и, вероятнее всего, ее уже никто бы не мог игнорировать. Я сам не могу себе представить, что страной все 4 года будет руководить «кабинет без доверия». С точки зрения политической культуры это колоссальная проблема. Я думаю, что давление со стороны политических партий, СМИ и общественности заставил бы президента и непосредственно министров прекратить такую попытку».