Plzeňský prazdroj — 175 лет славы

Создал „Pils“ выходец из Баварии Йозеф Гролл – на основе местной воды, жатецкого хмеля и светлого солода. Именно эти ингредиенты используются для создания знаменитого пива и сегодня. Причем и варят его на том же самом месте. Вот уже три десятилетия процесс появления на свет знаменитого пильзеньского контролирует пивовар Вацлав Берка.

«Мы сейчас находимся в сердце пивоваренного завода, потому что варочный цех, как правило, является его сердцем. И именно на этом месте 175 лет назад родилось первое пильзеньское пиво. Это пиво стало основой для появления целой всемирной категории пива типа pils, pilsner, pilsener», – объясняет Вацлав Берка.

Пивоваренный чан – это алхимическая реторта, в которой рождается золото пива.

«Если мы заглянем внутрь, то увидим смесь раздробленного солода, который вываривается в воде. А сейчас мы оказались в бродильной камере, где это молодое пиво, которое мы сварили в варочном цехе и остудили, начинает квасится. Процесс квашения начинается при температуре 5 градусов. У нас есть собственный вид квасцов, благодаря которым в итоге образуется точное содержание алкоголя – 4,4%».

После завершения процесса квашения, пиво переносится в подвал, где и дозревает.

«Весь процесс, с момента начала варки и до получения готового пива, занимает ровно столько же времени, как во времена Йозефа Гролла. Это примерно пять недель», – рассказывает Вацлав Берка.

Не прошло и года, как пиво, придуманное Йозефом Гроллом, начали пить и в Праге, и постепенно лагер нижнего квашения завоевал весь мир.

Не только пильзеньское, но и чешское пиво в целом, сегодня пользуется громкой славой за многие тысячи километров от границ Чешской Республики. Только за прошлый год экспорт пива вырос на 4,5%, что составило почти 4,5 млн гектолитров. Основные «пивные потоки» традиционно направляются в соседние страны – в Германию и Словакию, которым принадлежит «золото» и «серебро» на пьедестале главных любителей чешского пенного напитка. Так, в прошлом году в Словакию было вывезено более миллиона гектолитров. Половина этого объема – в бутылках и банках отправилось на полки магазинов, а половина – прямо в пивные и рестораны, где продается на разлив.

Чешское пиво, покидающее Европейский континент, направляется, прежде всего, в США и Южную Корею. А третье место здесь принадлежит России.

«Чешское пиво пользуется в России большой популярностью, однако в прошлом году его было сюда вывезено меньше, чем бывало обычно, – около 180 тыс. гектолитров. Из-за низкого курса рубля и высоких ввозных пошлин оригинальное чешское пиво в России сильно подорожало. Однако чешское пиво в бутылках и банках здесь можно купить практически везде, и по приемлемой цене, поскольку местные пивоварни производят его по лицензии. Точные цифры не известны, однако очевидно, что они в несколько раз превышает объемы поставок пива из Чешской Республики», – рассказывает корреспондент «Чешского телевидения» в Москве Давид Мержейовский.