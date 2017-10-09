Plzeňský prazdroj — 175 лет славы

5 октября 1842 года — день, вписанный золотыми буквами в книгу истории пивоварения, ведь именно тогда был сварен первый лагер (ležák) нижнего квашения особого сорта, положивший начало новой категории «Pils». Как нетрудно догадаться, имя было дано по названию города Пльзень. Пльзеньское пиво приобрело популярность уже в XIX веке, а в наши дни две трети мирового потребления приходится именно на лагер нижнего квашения — его производит большинство чешских и мировых пивоварен, и две трети пива, которое пьет человечество относится именно к этому типу.
Создал „Pils“ выходец из Баварии Йозеф Гролл – на основе местной воды, жатецкого хмеля и светлого солода. Именно эти ингредиенты используются для создания знаменитого пива и сегодня. Причем и варят его на том же самом месте. Вот уже три десятилетия процесс появления на свет знаменитого пильзеньского контролирует пивовар Вацлав Берка.
«Мы сейчас находимся в сердце пивоваренного завода, потому что варочный цех, как правило, является его сердцем. И именно на этом месте 175 лет назад родилось первое пильзеньское пиво. Это пиво стало основой для появления целой всемирной категории пива типа pils, pilsner, pilsener», – объясняет Вацлав Берка.
Пивоваренный чан – это алхимическая реторта, в которой рождается золото пива.
«Если мы заглянем внутрь, то увидим смесь раздробленного солода, который вываривается в воде. А сейчас мы оказались в бродильной камере, где это молодое пиво, которое мы сварили в варочном цехе и остудили, начинает квасится. Процесс квашения начинается при температуре 5 градусов. У нас есть собственный вид квасцов, благодаря которым в итоге образуется точное содержание алкоголя – 4,4%».
После завершения процесса квашения, пиво переносится в подвал, где и дозревает.
«Весь процесс, с момента начала варки и до получения готового пива, занимает ровно столько же времени, как во времена Йозефа Гролла. Это примерно пять недель», – рассказывает Вацлав Берка.
Не прошло и года, как пиво, придуманное Йозефом Гроллом, начали пить и в Праге, и постепенно лагер нижнего квашения завоевал весь мир.
Не только пильзеньское, но и чешское пиво в целом, сегодня пользуется громкой славой за многие тысячи километров от границ Чешской Республики. Только за прошлый год экспорт пива вырос на 4,5%, что составило почти 4,5 млн гектолитров. Основные «пивные потоки» традиционно направляются в соседние страны – в Германию и Словакию, которым принадлежит «золото» и «серебро» на пьедестале главных любителей чешского пенного напитка. Так, в прошлом году в Словакию было вывезено более миллиона гектолитров. Половина этого объема – в бутылках и банках отправилось на полки магазинов, а половина – прямо в пивные и рестораны, где продается на разлив.
Чешское пиво, покидающее Европейский континент, направляется, прежде всего, в США и Южную Корею. А третье место здесь принадлежит России.
«Чешское пиво пользуется в России большой популярностью, однако в прошлом году его было сюда вывезено меньше, чем бывало обычно, – около 180 тыс. гектолитров. Из-за низкого курса рубля и высоких ввозных пошлин оригинальное чешское пиво в России сильно подорожало. Однако чешское пиво в бутылках и банках здесь можно купить практически везде, и по приемлемой цене, поскольку местные пивоварни производят его по лицензии. Точные цифры не известны, однако очевидно, что они в несколько раз превышает объемы поставок пива из Чешской Республики», – рассказывает корреспондент «Чешского телевидения» в Москве Давид Мержейовский.