Совсем недавно 64-летний Иван Гануш привез в редакцию Чешской книги рекордов в Пелгржимове письмо, отправленное его маме друзьями из Советского Союза 7 марта 1989 года. Послание было доставлено по указанному адресу спустя 28 лет и 19 дней.

«Письмо с поздравительной открыткой по случаю Международного женского дня от семьи, с которой велась постоянная переписка, было доставлено через 10 246 дней. Вероятно, конверт где-то просто застрял. В чешской истории – это рекорд, который не только будет зарегистрирован в базе данных, но в качестве уникального экспоната это послание будет выставлено в Пелгржимове, в Музее рекордов и курьезов», – рассказывает президент Агентства Мирослав Гануш.

Мамы Ивана Гануша, которой было адресовано послание с черноморского побережья, к сожалению, уже нет в живых, однако в Сочи по приведенному на конверте адресу и ныне, как удалось выяснить через Интернет, зарегистрирована ее русская подруга. Возможно, кто-нибудь ответит на отправленное несколько недель назад Иваном Ганушом письмо и некогда дружившие семьи вновь встретятся, надеется Мирослав Марек из Агентства рекордов и курьезов.

«Полученное спустя столько лет письмо для Ивана Гануша было, как гром среди ясного дня, словно явление с того света. Он мне рассказывал, какие эмоции он пережил в тот момент. Его мама умерла 22 года назад, и вдруг он получает адресованное ей письмо. У Ивана Гануша создалось впечатление, словно вернулись старые времена, а вместе с ними на мгновение здесь оказалась и мама. Из-за этой случайности, из-за такого опоздания письмо становится еще более ценным, как для семьи Ивана Гануша, так и для нас – тех, кто регистрирует чешские рекорды».

Поступок российского почтальона достоин похвалы

За то, что письмо, невзирая на колоссальное опоздание, все равно было доставлено адресату, по мнению Мирослава Марека, почтальоны заслуживают только похвалы.

«Конечно, проще всего воскликнуть: «Снова почта отличилась!» Однако я думаю, что в этом случае нужно оценить профессиональный подход почтальонов, которые даже через столь длительный срок позаботились о доставке послания. Проще всего было бы затерявшееся письмо – а оно, вероятно, просто завалилось куда-то за шкаф, под стол – разорвать и выбросить. Просто для того, чтобы не создавать проблемы своей фирме. И все равно, где это происходит – в Чехии или в России. Однако какой-то почтальон взял это письмо в руки и доставил его, хоть и 28 лет спустя. Такой поступок заслуживает похвалы», – уверен Мирослав Марек.

История письма из Сочи ныне будет вписана на страницы Чешской книги рекордов.

«До сих пор в нашей книге можно было найти сообщение об опоздании в 22 года – столько потребовалось, чтобы доставить по территории Чехии открытку из зимнего лыжного лагеря, которую послал сын своим родителям. Если же взять весь мир, то существует письмо, которое дошло адресату спустя 53 года. Этот случай произошел в США. Девушка послала письмо с признанием в любви своему парню. За прошедшие годы эта пара успела пожениться, а потом и разойтись. Нельзя сказать, что для постаревшего адресата письмо от некогда любимой им женщины, дошедшее спустя полвека, стало радостным событием, но все-таки вызвало ностальгические воспоминания…»

– Какие же еще экспонаты, кроме рекордно «медленного письма», связанные с рекордами в истории почты, хранятся в пелгржимовском Музее рекордов и курьезов? Например, сертификат о рекордном сроке доставки письма Ивану Ганушу вы вручали, стоя рядом с гигантским почтовым ящиком…

Пообедать в почтовом ящике

«Это – самый большой почтовый ящик в Чехии. Его размеры 180 на 110 на 132 см. Ящик столь велик, что два человека могут внутри его поставить небольшой столик и спокойно за ним пообедать. Это – увеличенная копия почтового ящика времен Первой чехословацкой республики. Подобных гигантских предметов гости города могут увидеть великое множество, ведь Пелгржимов – город рекордов!» – смеется Мирослав Марек.

– Сколько же писем может поместиться в такой большой почтовый ящик?

«Возможно, туда поместились бы и десять тысяч писем. Однажды этим гигантским почтовым ящиком мы воспользовались. Произошло это на рубеже тысячелетий. Мы собирали послания будущим поколениям. Эти письма будут распечатаны через 100–200 лет. Таких посланий, из самых разных стран Европы, мы получили 1425».

Кроме посланий будущим поколениям, собранных посредством гигантского почтового ящика, в Музее рекордов и курьезов в городе Пелгржимов хранится также и последняя в истории чешской почты отправленная телеграмма.

«7 лет назад чешская почта решила отказаться от телеграмм. Мы оказались в ситуации, когда намного быстрее свое послание можно доставить с помощью SMS или электронной почты. Или просто можно общаться по Интернету. 31 марта 2010 года стало последним днем, когда в Чешской Республике можно было послать телеграмму. Это послание является единственным экспонатом музея, который мы создали «своими руками». 31 марта мы отправили нашего коллегу в Брно, где находится единственная почта, открытая до полуночи. За несколько секунд до полуночи 31 марта наш коллега послал телеграмму в Музей рекордов в Пелгржимове со следующим текстом: «Последнюю телеграмму в истории чешских почт в Музей рекордов и курьезов посылает Мартин Йонаш».

Нам кажется, что далеко в будущем эта телеграмма станет для посетителей нашего музея своеобразной реликвией, напоминающей «о старых добрых временах, когда люди друг другу еще посылали телеграммы, а не SMS-ки и e-mail», – надеется Мирослав Марек из Агентства «Добрый день».