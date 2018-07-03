Письмо чешских сенаторов Владимиру Путину с призывом освободить Олега Сенцова

Зампредседателя Сената Иржи Шестак, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Франтишек Бублан, председатель Комитета по делам ЕС Вацлав Гампл, председатель Комитета по науке, образованию и правам человека Зденек Папоушек направили на имя президента России Владимира Путина письмо с призывом освободить из российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова.
С 14 мая Олег Сенцов проводит бессрочную голодовку протеста, требуя освободить из российских тюрем украинских политзаключенных, не требуя при этом свободы для себя.
«Освобождение Олега Сенцова – лекарство для всей вашей страны», – уверены сенаторы, которые напоминают «о своем собственном историческом опыте, который чешский народ получил во время существования тоталитарной системы коммунистической Чехословакии».
«Письмо президенту Владимиру Путину было написано как попытка помочь человеку в его крайне тяжелой и драматической ситуации. Мы убеждены на основании собственного исторического опыта, что такая поддержка важна для людей, сопротивляющихся автократическому режиму», – объяснил в интервью «Чешскому Радио» зампредседателя Сената Иржи Шестак.