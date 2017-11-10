Писательский фестиваль: о Евросоюзе, исламе и Путине

«Мы вступаем в эпоху нелогичной логики, имитации популизма, возвращаемся во времена сегрегации, прислушиваясь к пению сирен всеобъемлющего национализма», считают организаторы форума.

Съехавшиеся в Прагу писатели со всего мира будут рассуждать об истории, предсказывать войны, рассказывать о живой культуре, раскладывать на молекулы Европейский союз и политику Трампа.

О программе 27-го писательского форума, и о том какие имена, в том числе русские, значатся в списках приглашенных, «Радио Прага» беседует с Войтехом Ландой, одним из организаторов фестиваля.

«Я понимаю, что это звучит достаточно сильно, но мы, действительно, пытаемся отражать ситуацию в мире и в Европе, где происходят достаточно бурные события, в том числе в гражданском обществе. Затрагивая Америку, мы поднимаем расовый вопрос, в Европе это Каталония и т.д. Так что в целом – это актуальные вопросы сегодняшнего дня, революционные бури по всему миру», – объясняет Войтех Ланда.

Самое громкое имя пражского фестиваля писателей – это австрийский философ, историк и прозаик Роберт Менассе, получивший в этом году «немецкого Букера» – премию Deutscher Buchpreis.

Роберт Менассе – главный участник дискуссионной встречи, которая обещает стать центральным событием фестиваля. «Эта дискуссия будет посвящена Европейскому союзу. Мы отталкиваемся от знаменитого выражения «И ты, Брут!», переформулировав его как «И ты, Евросоюз!» - так мы назвали эту встречу. В ней примет участие министр иностранных дел Любомир Заоралек. Также там будет присутствовать известная турецкая писательница Айше Кулин и упомянутый австрийский писатель Роберт Менассе. Сейчас я не могу сказать, в каком направлении пойдет дискуссия. Так, Роберт Менассе настроен достаточно проевропейски, он жил во многих странах мира и Европы. Однако можно предугадать, что там зазвучат и голоса, выражающие противоположные взгляды, не настолько проевропейские».

Одна из центральных тем фестиваля – ислам и его роль в современном мире. Гостем фестиваля стал знаменитый сирийский поэт Али Ахмад Саид Асбара (печатающийся под псевдонимом Адонис), которого вот уже много лет прочат в нобелевские лауреаты. «Одной из тем для обсуждения станет исламский вопрос, что, как мы знаем, практически является вопросом номер один в сегодняшних СМИ. На это интересно посмотреть не только с позиции европейских критиков ислама или оппозиции, но интересно, что к нам приехал сирийский автор, который при этом очень светский, занимает критическую позицию по отношению к исламу. Я полагаю, что этот взгляд интеллектуала гораздо более значим, чем, например, позиция чешских экстремистов, которая очень поверхностна».

Приглашение приехать на фестиваль в Прагу принял Кирилл Медведев, чье имя в России известно, скорее, в узких кругах». Поэт, переводчик, основатель «Свободного марксистского издательства», политический активист. Жюри, присудившее ему в 1914 г. премию Андрея Белого за книгу «Поход на мэрию», отмечает его «стилистическую аллюзия к языку 60-х, как к последней эпохе, умевшей мечтать политически». Медведев – участник социалистического движения «Вперед» и различных правозащитных кампаний, записал видеообращение для проекта «Против гомофобии» в поддержку ЛГБТ-сообщества. По словам поэта, «искусство и политическая практика находятся в вечном противоречии, которое обогащает обе сферы».

Пражский писательский фестиваль проходит с 10 до 15 ноября. http://www.pwf.cz

Почему организаторы пражского фестиваля остановились именно на Кирилле Медведеве? «Если посмотреть на стихи Кирилла Медведева, то это – типичный русский бунтарь. Свои произведения он выкладывает в Интернете в свободном доступе, не претендуя на гонорар, так что он – большой бунтарь. Нам тоже любопытно, с чем он приедет. Он также будет исполнять здесь свои песни как музыкант, поскольку он играет в андеграундной рок-группе «Аркадий Коц». Медведев занимает, конечно, жестко критикует сегодняшнее российское руководство. Однако, возможно, мы сами будем удивлены. Мы, настроенные проевропейски, часто считаем, что каждый, кто против Путина, должен разделять наши взгляды, что совсем не обязательно. Так, например, Кирилл Медведев критикует Путина, скорее, с позиций марксиста», – поясняет Войтех Ланда. В качестве визитной карточки Кирилла Медведева организаторы приводят эссе американского журналиста и критика Кита Гессена.