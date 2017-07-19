В городе, расположенном в 90 км на северо-восток от Праги, в конце прошлой недели открылась выставка картин из личного собрания известного коллекционера-галериста Хельмута Клевана. Многие годы Клеван выставлял шедевры скульптуры и живописи в своих знаменитых галереях в Мюнхене и Вене, где открыл в общей сложности около 400 выставок.

Из Аугсбурга и Вены – прямиком в Либерец

Часть уникальной коллекции, собранной Хельмутом Клеваном, была выставлена в нынешнем году в Аугсбурге и в венской галерее Бельведер. Осуществить выставочный проект, который станет одним из исключительных культурных событий летнего сезона, удалось благодаря сотрудничеству либерецкой Областной галереи с арт-галерей Kunstsammlungen und Musseen Augsburg. В либерецкой экспозиции представлено более 150 работ 60 aвторов, в том числе наших современников. Многие из них будут выставлены в Чехии вообще впервые в истории.

В «звездном» списке, помимо уже упомянутых мэтров, есть такие имена как Сальвадор Дали, английский экспрессионист Фрэнсис Бэкон, австрийский «закрашиватель» Aрнульф Райнер, пробовавший кроме прочего, «открыть живописца в шимпанзе», венский акционист Гюнтер Брус, для которого не существует табу, – его обвиняли в надругательстве над национальными символами Австрии, Курт Швиттерс. Есть там и малоизвестные в Чехии авторы, в том числе Мария Лассниг. Она, как и Арнульф Райнер, стояла у истоков «информеля» в австрийском искусстве.

На вернисаже в Либереце присутствовал и сам Хельмут Клеван. По широте охвата его коллекция заслуживает отдельного музея. Вполне естественно, что данный проект станет для местной галереи столь же памятным и значимым, как состоявшаяся здесь же несколько лет назад замечательная выставка Альбрехта Дюрера, работы которого тоже попали в музей из частного собрания.

«Сейчас мы любуемся картиной Жана Дюбюффе, а внизу разместилась работа Пабло Пикассо «Обнаженные мужчина и женщина» 1969 года. Рядом с Пикассо – полотно одного из крупнейших художников Италии XX столетия Джорджо де Кирико («Пьяцца д'Италия с конем, ок. 1970 г. – прим. ред.». Вот прекрасный «Портрет Андре Бретона» Андре Массона. Все это – большие имена европейской живописи, поэтому можно сказать, что наша мечта сбылась»,

– говорит директор областной галереи г. Либереца и куратор выставки Ян Рандачек.

Не провокацией единой

В ряде случаев на выставке будут представлены разные ипостаси творчества одного и того же художника, в том числе одного из главных представителей европейского модернизма, который переосмыслил представления о скульптуре. Продолжает куратор экспозиции:

«Посетители увидят также некоторые скульптуры или объекты Альбeрто Джакомeтти – («Указующий человек» швейцарского скульптора, живописца и графика стал самой дорогой скульптурой в мире – прим. ред.) и другие работы мастера, как я полагаю, самые ценные и редкие (первый вариант «Клетки» 1950 г».

Концепция выставки возникла на основе личного выбора Хельмута Клевана.

Выставка продлится до 1 октября 2017 г. Экскурсии в сопровождении искусствоведа запланированы на 17 августа и 7 сентября, в 10.30 и 17 ч.

«Разумеется, свои представления о концепции высказали также кураторы выставки, проходившей в Аугсбурге. В этой коллекции есть и работы, провокационные по своему характеру, поэтому мы поместим непосредственно перед входом в галерею предупреждение, что в экспозиции присутствуют картины с сексуальной тематикой. Пусть посетители сами решают, идти ли им на выставку или нет»,

– говорит куратор проекта Ян Рандачек, признаваясь, что у него самого эти полотна «вызывают безмерный восторг».