PESCO – шаг к углубленному оборонному сотрудничеству ЕС

Программа PESCO (Permanent Structured Cooperation) поможет расширить возможности сотрудничества армий государств ЕС в рамках общеевропейских боевых подразделений.

По мнению премьера Чешской Республики Богуслава Соботки, расширение оборонного сотрудничества позволит не только поднять репутацию Евросоюза и европейского крыла НАТО в мире, но также поднять общий уровень безопасности в членских государствах ЕС.

Кроме Великобритании, отделяющейся от ЕС, а также Дании, добившейся исключением в сфере военного сотрудничества, к программе PESCO в настоящее время отказались присоединиться также Ирландия, Португалия и Мальта. Последние упомянутые государства, однако, располагают возможностью в любое время изменить свою позицию и присоединиться к европейским оборонным проектам. В полной мере дееспособным оборонный союз стран ЕС, по планам Европейской комиссии, должен стать уже к 2025 году. Чешская Республика, по словам министра иностранных дел Любомира Заоралека, готова поддержать реализацию данного проекта своими технологиями и поделиться опытом в сфере химической обороны.

Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел напоминает, что три четверти государств-участников PESCO одновременно являются членами Североатлантического военного альянса. В настоящее время, напоминает генерал Петр Павел, нет речи о создании самостоятельной армии ЕС. Важным, однако, является то, чтобы Евросоюз наравне с Североатлантическим альянсом также располагал силами быстрого реагирования, способными оказаться в эпицентре действия в самые короткие сроки.

«В этом случае можно говорить о ситуациях, когда необходимо организовать предоставление гуманитарной помощи, о мерах по решению проблемы нелегальной миграции или же обеспечении безопасности в условиях осуществившейся террористической атаки. Силы быстрого реагирования обоих объединений в таких ситуациях могут сыграть важную роль», - уверен чешский генерал Петр Павел.

Он также обращает внимание на то, что общеевропейский оборонный проект не имеет амбиций заменить систему коллективной обороны. В этом отношении первую скрипку играет НАТО.

— «В свою очередь Европейский союз обладает гораздо более широкой шкалой возможностей для преодоления разного рода кризисных ситуаций, а также обеспечения развития сотрудничества между государствами. В отличие от НАТО, у Евросоюза есть множество инструментов оказания помощи в сфере развития – в областях экономики, культуры, образования. Здесь мы впрямую затрагиваем область решения проблем нестабильных стран. Чтобы обеспечить достижение этой цели, необходимо слаженное сотрудничество, причем с самого начала. Невозможно сосредоточиться исключительно на вопросах безопасности и забыть о развитии и об образовании. В этом отношении необходима хорошая сыгранность PESCO и НАТО».