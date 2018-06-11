Первый Чешско-российский форум. Вопрос засекреченных архивов

Необходимость изучить все

«Историк Душан Тршештик десять лет назад сказал: «История – это не прошлое», а я, развивая его мысль, добавлю – и «не черно-белая». Чтобы ее надлежащим образом изучить, необходимо понять суть всех имевших место событий и принять то, что произошло. С этим неразрывно связана доступность архивов.

Одной из колоссальных тем являются репрессии, как в Чехословакии, так и преследования, которым подвергались чехословацкие граждане в СССР. Необходимо помнить каждую жертву сталинизма поименно. Обходить это стороной у нас нет права. Если мы не разберемся с этим периодом, то не сможем заниматься другими проблемами. Вопросов, связанных с архивами, очень много, и все исторические аспекты надо обязательно изучить, пройдя их шаг за шагом», – уверен сотрудник Института истории Академии наук Чешской Республики Эмиль Ворачек.

98%

Анатолий Торкунов, профессор, ректор МГИМО, кандидат исторических и доктор политических наук, уверен, что Россия делает для этого максимум возможного.

– «С российской стороны я возглавлял российско-польскую группу по решению сложных вопросов, которые касались самых сложных периодов истории XX века – Катыни, судьбы советстких военнопленных в Польше и так далее, поэтому я знаю, с какой скоростью архивы открываются. Процессом рассекречивания архивов в Москве занимается большая группа. Однако действовать она обязана строго в соответствии с законом. Темп открытия российских архивов во многом превосходит темпы рассекречивания британских или китайских документов. Например, китайские архивы по корейской войне до сих пор не опубликованы, а я, подготавливая книгу по корейской войне, вышедшую уже 15 лет назад, смог у нас воспользоваться всей перепиской Сталина с Мао Цзэдуном. Работа ведется большая, но нужно учитывать, что возможности архивных работников ограничены. Не забывайте о необходимости получать по всем документам экспертные заключения. Однако сегодня российские архивы уже открыты на 98%. В двухтомнике по чехословацким легионерам, который сейчас должен выйти, использовано 60% документов, которые ранее не публиковались. Это касается также истории «Мюнхена» и 1968 года. Архивы будут открываться и далее, но все должно происходить в соответствии с законодательством. В этом отношении, даже при всей ненависти к нашей бюрократии, в данном случае, мы «впереди планеты всей». Мы открываем свои архивы намного быстрее большинства других стран».

Документы по Чехословакии остаются недоступными

В озвученных профессором Анатолием Торкуновым параметрах общего объема доступности российских архивных документов представитель чешской Академии наук, историк Эмиль Ворачек не сомневается. Однако до сих пор, например, остаются засекреченными одни из самых важных документов, касающихся Чехословакии.

– «Если взять все российские архивы, включая довоенные и царские, то я могу поверить сказанному. В этом случае важно, что множество ключевых документов, например, находятся в архиве президента Российской Федерации. Конкретно я говорю о части архива Сталина, где можно почерпнуть множество важнейшей, ключевой информации, касающейся чехословацко-советских отношений. А мы даже не знаем, что там хранится. У нас просто нет доступа к этому архиву. Когда я на этот факт обратил внимание, российская сторона ответила, что в этом вопросе, осуществляя публикацию архивных документов, необходимо строгое соблюдение соответствующих законов. Приведение такого аргумента лишает вас возможности вести дальнейший разговор».

Президентский и ведомственные архивы закрыты

Упоминая о 98% опубликованных архивных документах, обращает внимание полномочный представитель директора Института истории Академии Чешской Республики Ян Немечек, ректор МГИМО говорит лишь о государственных архивах, находящихся в его подчинении: «Мы же говорим о специализированных архивах – внешнеполитического ведомства и, например, Минобороны Российской Федерации. Эти архивы к нему не относятся, значит, их уже нельзя соотносить с озвученными 98 процентами.

Здесь же вспомним и архив российского президента, по поводу которого с Владимиром Путиным разговаривал во время визита в Москву глава Чехии Милош Земан. Однако конкретного ответа получено не было.

Во время Чешско-российского форума мы вновь напомнили об этом нашем требовании. Однако в данном случае у нас даже не было надлежащего партнера для ведений подобных переговоров. Нам необходимо разговаривать с представителями архива МИД России и другими компетентными лицами».

В чем же польза подобных дискуссионных форумов, если не удается решать насущные проблемы, так как в нем не принимают участия необходимые ответственные лица?

«Польза, несомненно, есть. Хотя бы потому, что за одним столом встретились и дискутировали столь представительные люди – ректор МГИМО, ректор РГГУ, полномочный представитель Владимира Путина. С нашей стороне соответственно. Проведение такого форума необходимо оценить позитивно», – уверен историк Ян Немечек.