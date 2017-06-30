Победитель главного конкурса фестиваля награждается на церемонии его закрытия «Хрустальным глобусом». Кинофорум входит в перечень фестивалей категории «А», что ставит его на один уровень по значимости с Венецианским, Берлинским и Каннским.

Одним из фаворитов международного фестиваля критики считают картину «Хибула» Георгия Овашвили, получившего в 2014 г. карловарский Гран-при за «Кукурузный остров». Это мировая премьера фильма в Чехии. Историческая драма будет соревноваться в главном конкурсе фестиваля с работами режиссеров из Израиля, Румынии, Польши, Чехии, России ( фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»), а также США, Франции и других стран. В последней своей работе Овашвили прослеживает события последних 50-ти дней жизни первого демократически избранного президента Грузии Звиада Гамсахурдия, погибшего в конце декабря 1993 года при неизвестных обстоятельствах в селе Дзвели Хибула. Дни, которые выпали ему по приезду из Чечни в безлюдных лесных местах и высокогорных селах на западе Грузии, где он должен встретиться со своими сторонниками.

Чешские надежды

Поборется за победу в основной конкурсной программе и лента Křižáček («Маленький крестоносец») режиссера Вацлава Кадрнки, автора фильма «80 ПИСЕМ» о подростке и его маме, которые в 1987 году стремились уехать из коммунистической страны к отцу в Великобританию. В основу картины легла собственная история режиссера. Новый фильм Кадрнки вдохновлен стихотворением выдающего поэта Ярослава Врхлицкого, лидера «космополитечской» школы в чешской литературе. В главной роли – известный не только отечественным зрителям чешский актер Карел Роден. Получила путевку на главный ринг крупнейшего и самого популярного в Чехии смотра с обширной сопроводительной программой также камерная психологическая драма чешского режиссера Йозефа Туки Absence blízkosti («Отсутствие близости») .

В конкурсную программу секции «На восток от запада» включены российский, украинский, эстонский и грузинский фильмы, как и работы чешских и словацких авторов. Будут среди них и игровые дебюты, в том числе картина «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» выпускника ВГИКа Александра Ганта, которого более всего привлекают абсурд и драма. Это история о 27-летнем Витьке, парне с детдомовским прошлым и настоящим, от которого он хотел бы сбежать. Он встречает своего отца-уголовника, а теперь еще и калеку, и решает отвезти его в дом инвалидов.

«Работы, представленные в секции «На восток от запада», являются поводом для радости. Вы упомянули об украинской картине, которая, я полагаю, является одним из самых прогрессивных примеров современного кинематографа восточноевропейских стран. Вообще думаю, что принятое нами в прошлом году решение о целесообразности показа первого или второго фильма начинающих авторов, выпускников кинематографических вузов, было правильным. И упомянутый вами весьма необычный фильм-путешествие Александра Ганта с длинным названием, герои которого, отец и сын, находятся в дороге - в нем, к слову, заняты актеры, которых мы помним и по картине лауреата Венецианского и Каннского кинофестивалей Андрея Звягинцева, обладает рядом привлекательных особенностей. И эстонские фильмы, как и, конечно, чешские и словацкие, появляются в упомянутой секции на протяжении длительного времени, поэтому приглашаю ваших слушателей посмотреть работы, получившие «прописку» в этой секции»,

– говорит художественный руководитель фестиваля Карел Ох

Центр фестиваля расположен в отеле Thermal, однако показы фильмов проводятся, можно сказать, по всему городу. В минувшие годы кинозвезды представляли свои ленты и на сцене летнего кинотеатра. Планируются ли показы на этой площадке и в этом году?

Ума Турман на летней сцене

«Да, мы хотели бы продолжить кинопоказы на летней сцене. Раньше там можно было устроить исключительно 35-мм кинопроекцию, а сейчас там установлен уже цифровой кинопроектор, так что выбор кинолент значительно расширился. В этом году нашим гостем является, помимо прочих знаменитостей, популярная американская киноактриса Ума Турман. Найти культовые фильмы с ее участием просто с учетом таких фильмов как «Криминальное чтиво» или «Убить Билла». Многое, тем не менее, зависит от погоды. Если нам повезет, как в случае, когда свои фильмы на этой сцене в Варах представляли Ричард Гир или Джон Травольта, число зрителей может «зашкалить» за предписанные две тысячи, – в упоминаемых случаях оно достигло четырех тысяч человек. Эту традицию кинофестиваля надо непременно сохранить»,

– подчеркивает президент фестиваля Иржи Бартошка.