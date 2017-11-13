Первоклассники с «неправильным цветом кожи»

Катерина Айзпурвит
13-11-2017
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Ксенофобия остается острым вопросом чешского общества, и градус напряжения здесь, кажется, только увеличивается. Новым витком проблемы стали агрессивные комментарии, появившиеся под изображением первоклассников одной из школ города Теплице, опубликованной в ряду серии снимков «Моя первая школьная фотография».

Чешский Facebook заполнили комментарии расистского толка, выражающие недовольство национальностью первоклашек – помимо коренных жителей, в классе оказались дети из цыганский, вьетнамских и арабских семей.

Иллюстративное фото, Фото: Луцие ГохмановаИллюстративное фото, Фото: Луцие Гохманова Кроме грубых и вульгарных эпитетов в адрес других народов, комментаторы даже выражали желание «послать этих детей в газовые камеры». «Класс, полный террористов, куда хорошо бы кинуть гранату», – такие слова тоже встречались под снимком шести- и семилетних детей. Залпы ненависти достались и педагогам, осмелившимся принять «неправильных» детей. Авторы сообщений также говорили, что никогда бы не отдали собственных детей в класс, где есть «Ахмеды и Эль-Халилы».

Полиция города Теплице уже занялась этим делом. «Мы не будем сообщать в процессе расследования, какие именно шаги здесь предпринимаем», – ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь полиции Теплице Даниэл Витек, который также не стал комментировать конкретные агрессивные посты в соцсетях с призывами к уничтожению школы.

«Патрули городской полиции берут каждое утро под контроль переход рядом со школой. Теперь, помимо этого, они будут проводить патрулирование и во второй половине дня», – сообщает Гинек Ганза, заместитель мэра города Теплице.

И хотя учебное заведение находится под присмотром полиции, родители-иностранцы теперь провожают и встречают детей прямо у школы, опасаясь оставлять их одних. «Конечно, страх присутствует. Это – невинные дети, а их за что-то хотят покарать просто потому, что они выглядят иначе», – комментирует ситуацию Мохаммед Васл – врач, приехавший в Чехию из Йемена.

«В этом году состав класса оказался вот таким. Однако мне никогда бы не пришло в голову, что невинная публикация памятной фотографии первоклашек вызовет настоящую кампанию по выражению негативных чувств. Я никогда еще ни с чем подобным не сталкивалась», – комментирует ситуацию директор школы Марцела Прокупкова. Отвечая на вопрос местного издания Teplický deník, она не скрывала, что глубоко шокирована произошедшим.

Город Теплице, Фото: Войтех Шафранек CC-BY-3.0 Открытый источникГород Теплице, Фото: Войтех Шафранек CC-BY-3.0 Открытый источник Руководство школы утверждает, что полностью обеспечивает безопасность учеников. «Я хотела бы заверить всех родителей, что школа в сотрудничестве с полицией ЧР предприняла меры для обеспечения безопасности детей», – подчеркивает Марцела Прокупкова, не уточняя, однако, какие именно меры были введены. Как выяснили СМИ, усиленные меры безопасности действуют здесь уже два года – так, вход посторонним туда строго воспрещен. В связи с ситуацией руководство школы провело совещание с государственной и городской полицией.

Свое возмущение по поводу волны ненависти и ксенофобии выразил министр образования Станислав Штех. «Электронную почту школы заполнили угрозы, поступающие с разных концов республики, некоторые из которых содержат призывы к уничтожению школы», – указал министр. «Я верю в здравый смысл и в то, что большая часть общества сознает – атаки на маленьких детей и образовательные учреждения являются проявлением огромной трусости, которую мы не должны терпеть», – подчеркнул Штех.

Катерина Айзпурвит
13-11-2017
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