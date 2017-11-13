Первоклассники с «неправильным цветом кожи»

Чешский Facebook заполнили комментарии расистского толка, выражающие недовольство национальностью первоклашек – помимо коренных жителей, в классе оказались дети из цыганский, вьетнамских и арабских семей.

Кроме грубых и вульгарных эпитетов в адрес других народов, комментаторы даже выражали желание «послать этих детей в газовые камеры». «Класс, полный террористов, куда хорошо бы кинуть гранату», – такие слова тоже встречались под снимком шести- и семилетних детей. Залпы ненависти достались и педагогам, осмелившимся принять «неправильных» детей. Авторы сообщений также говорили, что никогда бы не отдали собственных детей в класс, где есть «Ахмеды и Эль-Халилы».

Полиция города Теплице уже занялась этим делом. «Мы не будем сообщать в процессе расследования, какие именно шаги здесь предпринимаем», – ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь полиции Теплице Даниэл Витек, который также не стал комментировать конкретные агрессивные посты в соцсетях с призывами к уничтожению школы.

«Патрули городской полиции берут каждое утро под контроль переход рядом со школой. Теперь, помимо этого, они будут проводить патрулирование и во второй половине дня», – сообщает Гинек Ганза, заместитель мэра города Теплице.

И хотя учебное заведение находится под присмотром полиции, родители-иностранцы теперь провожают и встречают детей прямо у школы, опасаясь оставлять их одних. «Конечно, страх присутствует. Это – невинные дети, а их за что-то хотят покарать просто потому, что они выглядят иначе», – комментирует ситуацию Мохаммед Васл – врач, приехавший в Чехию из Йемена.

«В этом году состав класса оказался вот таким. Однако мне никогда бы не пришло в голову, что невинная публикация памятной фотографии первоклашек вызовет настоящую кампанию по выражению негативных чувств. Я никогда еще ни с чем подобным не сталкивалась», – комментирует ситуацию директор школы Марцела Прокупкова. Отвечая на вопрос местного издания Teplický deník, она не скрывала, что глубоко шокирована произошедшим.

Руководство школы утверждает, что полностью обеспечивает безопасность учеников. «Я хотела бы заверить всех родителей, что школа в сотрудничестве с полицией ЧР предприняла меры для обеспечения безопасности детей», – подчеркивает Марцела Прокупкова, не уточняя, однако, какие именно меры были введены. Как выяснили СМИ, усиленные меры безопасности действуют здесь уже два года – так, вход посторонним туда строго воспрещен. В связи с ситуацией руководство школы провело совещание с государственной и городской полицией.

Свое возмущение по поводу волны ненависти и ксенофобии выразил министр образования Станислав Штех. «Электронную почту школы заполнили угрозы, поступающие с разных концов республики, некоторые из которых содержат призывы к уничтожению школы», – указал министр. «Я верю в здравый смысл и в то, что большая часть общества сознает – атаки на маленьких детей и образовательные учреждения являются проявлением огромной трусости, которую мы не должны терпеть», – подчеркнул Штех.