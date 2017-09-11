Перспективные разработки Чехии – самолеты на аккумуляторе и вода из воздуха

Чехия традиционно участвует в так называемых «больших ЭКСПО» и дебютирует на специализированной выставке меньшего размера. За первые пять дней с чешской экспозицией, посвященной энергетике, ознакомились 10 тысяч человек.

Интерес к чешской экспозиции был проявлен и со стороны местных и иностранных СМИ. На открытии павильона присутствовал лично президент Чешской Республики Милош Земан. Министр промышленности и торговли Иржи Гавличек также посетил чешскую экспозицию на EXPO 2017. Тем не менее, в самой Чехии участие страны в данном проекте было принято неоднозначно. Многие из продемонстрированных технологий, в том числе чешских, уже используются на практике.

– Чем объясняется интерес Чехии к выставочному проекту в Казахстане, который относится к разряду «специализированных»? И каков был общий бюджет участия в выставке?

Решение об участии Чехии в выставке было принято правительством в мае 2016 года. Одновременно камбин поручил курировать участие ЧР в выставке Министерству и промышленности и торговли в сотрудничестве с государственным агентством по поддержке экспорта CzechTrade. Дело в том, что энергетика является областью, где Чехия добилась ряда заметных успехов и способна представить инновационные проекты, изобретения и продукцию успешных чешских фирм, находящихся на передовом крае мировых технологий. И именно эта сфера является одним из самых перспективных направлений сотрудничества с Казахстаном, который на протяжении длительного времени относится к числу важных торгово-экономических партнеров Чешской Республики и регионов с потенциалом для развития чешского экспорта. В целом участие в столь масштабном мероприятии, естественно, способствует повышению уровня осведомленности о достижениях Чехии в мире. Бюджет участия в выставке составил 98 млн крон (3,7 млн евро).

– К каким чешским технологиям или экспонатам проявили интерес посетители?

На бытовом уровне – к чешскому ресторану. Надо сказать, что Чехия является одной из немногих стран-участников, которые смогли пригласить гостей ЭКСПО в собственный ресторан для дегустации национальной кухни и пива. Организаторы с чешской стороны своевременно запаслись требующимися разрешениями и лицензиями. Журналисты даже смогли заснять работу кухни, оборудованной самыми передовыми технологиями в области гастрономии.

Возвращаясь же к технологиям будущего – особое внимание привлек макет весьма перспективной, по мнению экспертов, модели самолета куновицкой компании Evektor, где вместо горючего используют литий-ионные аккумуляторы. Самолет пока произведен лишь в двух экземплярах. Представитель чешской экспозиции Роман Прохазка сообщил, что самолет предназначен для двух человек. Для того, чтобы подняться в воздух, ему достаточно источника питания в виде батареи – пока она рассчитана на 60 минут. В главной экспозиции и остальных частях двухэтажного чешского павильона были представлены передовые чешские технологии и продукты не только из области энергетики.

– Как и другие технологии, целью которых является снижение эмиссий углекислого газа – напомним о «зеленых» энергетических проектах …

Да, посетители могли увидеть в чешском павильоне модель электробуса Škoda Electrics, в которой используются последние сведения из области нанотехнологий, электростанцию производства Hedviga Group, производящую энергию посредством ликвидации коммунальных отходов, дом, способный не только самостоятельно производить электроэнергию, но и сэкономить ее потребление. А также разработку узла переключения скоростей в ветряных электростанций фирмы Wikov.

После завершения выставки на территории ЭКСПО-2017 планируют создание Международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН и парка IT-стартапов.

– Известно ли, что намеревается Чехия представить на ЭКСПО -2020 в Дубае?

Чешские ученые представят уникальный прибор, созданный в сотрудничестве ČVUT и Академии наук ЧР, способный с помощью солнечной энергии извлекать воду из воздуха. Владельцем патента станет Чешский технический университет (ČVUT).