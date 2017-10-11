Переход Чехии на евро – не спугнуть избирателя

Парламентские выборы неизбежно вывели вопрос «с евро или без» на политическую авансцену. При этом партийные лидеры, как правило, пытаются избегать радикальных заявлений, учитывая непопулярность идеи перехода на европейскую валюту у значительной части избирателей. Однако ни одна из партий, претендующих на кресла в парламенте, за редким исключением, все же не могла обойти молчанием вопрос евро в своей предвыборной программе.

Движение ANO заявляет о поддержке начинаний, позволяющих усилить позиции зоны евро. Однако пока этого не произошло, партия выступает против перехода страны на единую европейскую валюту. «Евро не выгодно для нас ни сейчас, ни в ближайший период», – объясняет лидер ANO, бывший министр финансов Андрей Бабиш.

Схожую позицию занимают и социал-демократы (ČSSD), которые считают, что Чешской Республике следует отказаться от кроны лишь в тот момент, когда стране это будет выгодно. Министр иностранных дел и лидер партийного списка Любомир Заоралек напоминает о неопределенной ситуации, сложившейся в еврозоне. Ярким примером тому, считает чешский политик, служат споры по поводу учреждения поста министра финансов ЕС, которые далеки от завершения.

«Это – та проблема, которую должна зона евро решить. Мы же должны повышать заработную плату и создавать условия, чтобы в один прекрасный день сможем плавно вступить в еврозону», – формулирует планы по поводу евровалюты Любомир Заоралек.

Компартия Чехии и Моравии (KSČM) выступает под традиционными лозунгом «Больше равноправия для стран-членов Евросоюза». Свою позицию по отношению перехода страны на евро коммунисты в своей предвыборной программе не указывают. Зампредседателя партии Иржи Долейш считает, что спешить с этим не стоит: «Еврозона находится не в том состоянии и не настолько стабильна, чтобы вызывать у нас уверенность какого-то подъема. Так, прежде всего так называемое «южное крыло» – Греция и Италия переживают сложный период».

ТОР-09 – партия, решительно взявшая курс на евро. По мнению ее лидера Мирослава Калоусека, это усилит позиции Чехии в Евросоюзе: «То, что мы видим перед собой, – это модель «Европы двух скоростей», и есть большая вероятность, что границы этих двух скоростных потоков – по крайней мере, в нашем случае – пройдут по границе еврозоны».

Партия гражданских демократов (ODS) хочет для Чехии выговорить в Брюсселе так называемое «постоянно действующее исключительное положение», то есть отменить обязательство принятие евро как условие члена ЕС. Глав парламентской фракции Збынек Станюра подчеркивает, что Чехия должна самостоятельно и без всякого давления извне решать, как и когда ей переходить на евровалюту: «Мы уверены, что сейчас будут пересматриваться базовые договоры и меняться основные правила Европейского союза, и здесь есть шанс добиться для нас этого исключения – как по поводу обязательства принять евро, так и исключения в сегменте общей политики по беженцам и миграционной политики».

Христианские демократы (KDU-ČSL) считают, что стране следует готовиться к переходу на евро, однако, когда это должно произойти, партия не уточняет. «Конкретную дату мы не устанавливаем, однако считаем, что должны активно действовать в этом направлении и начать его – хотя бы в форме введения поста наблюдателя от Чешской Республики по вопросу евро в рамках Экономического и валютного союза», – считает зампредседателя партии, министр сельского хозяйства Мариан Юречка.

Партия «Старосты и независимые» (STAN) ожидает, что новое правительство должно подготовить пакет мер, снижающий риск перехода на евро.



Движение «Свобода и прямая демократия» намерено инициировать референдум по вопросу выхода Чехии из состава Евросоюза. Лидер движения Томио Окамура считает, что «чем раньше Чешская Республика покинет ЕС, тем лучше». Представления его партии о будущем Европы он формулирует следующим образом: «Как можно более тесное сотрудничество суверенных европейских стран на взаимовыгодной основе. Мы хотим действовать, исходя из договора об экономическом сотрудничестве, то есть сохранить четыре базовых свободы: передвижения людей, трудовых ресурсов, услуг и капитала».

«Пиратская партия» занимает проевропейскую позицию и считает, что Чехии должна развиваться в русле европейской интеграции, однако и они с настороженностью следят за проблемами, с которыми сталкивается зона евро.