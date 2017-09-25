«Переломные» выборы в Германии - чешский взгляд

С одной стороны, победа правых популистов логичным образом вытекает из актуальной ситуации в Германии – политики сыграли на страхах части населения от притока большого числа беженцев, который действующий канцлер не только не планирует регулировать, но, напротив, регулярно заявляет о продолжении «политики помощи». С другой стороны, популизм дает простые ответы, но не предлагает реальных решений. Поэтому итоги выборов в немецкий парламент можно рассматривать, как своего рода сигнал о том, что проблема существует, о ней необходимо говорить и искать действующие решения.

Немецкие социал-демократы в реакции на итоги выборов ушли в оппозицию, а блоку правоцентристских партий «Христианско-демократический союз»/ «Христианско-социальный союз», возглавляемому канцлером Ангелой Меркель, предстоит вести непростые переговоры о формировании правительственной коалиции.

«Ангелу Меркель ожидает непростая задача. По всей вероятности, канцлер не совсем довольна тем, что перед ней стоит достаточно сложная задача, как составить коалицию. Возможность ее составления имеется с несколькими партнерами, однако, это действительно непростая задача, поскольку между, например, либералами и зелеными – весьма ощутимая разница», - прокомментировал итоги парламентских выборов в Германии министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек.

Большинство чешских политиков приветствовало победу христианских демократов в немецких выборах в бундестаг. Канцлера Ангелу Меркель поздравили с победой премьер-министр Чехии Богуслав Соботка и председатель чешской Христианско-демократической партии Павел Белобрадек. Как считает министр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек, повторная победа ХДС/ХСС говорит о том, что в Германии царит удовлетворенность. Однако, по итогам выборов, в Саксонии победила настроенная против иммиграции и исламизации «Альтернатива для Германии» (АдГ). На востоке же Германии, в бывшей ГДР, АдГ стала второй политической силой после партии Меркель. Например, по словам председателя движения ANO Андрея Бабиша, «Альтернатива для Германии» победила на этих выборах. Далее в смс-сообщении «Радиожурналу» Андрей Бабиш написал, ХДС/ХСС потеряла избирателей «поскольку стало очевидно, что не все немцы согласны с политикой их канцлера».

«Время исправлять ошибки»

Заместитель председателя Гражданско-демократической партии Мартин Купка отметил, что Ангела Меркель ныне должна попытаться исправить свои ошибки с предыдущего избирательного периода:

«Истеричные комментарии здесь неуместны. Без сомнений – это люфт, который получила Ангела Меркель, чтобы исправить совершенные ошибки. И я уверен, что это пространство, чтобы смотреть более трезво на процессы интеграции в Европейском союзе».

Чешские христианские демократы также придерживаются мнения, что причиной, по которой часть избирателей отвернулась от ХДС/ХСС, является миграционная политика:

«Части избирателей не нравится ее, по моему мнению и по мнению Христианско-демократического союза, необдуманная миграционная политика. Я считаю, что канцлер должна извлечь из этого урок, поскольку Христианско-демократический союз, будучи партнером христианских демократов в Германии в рамках Европейской народной партии, критиковал ее политику», - подчеркнул зампредседателя чешских христианских демократов Ондржей Бенешик.

Глава чешских коммунистов Войтех Филип считает, что результаты выборов продемонстрировали, что население недовольно ситуацией в Германии:

«Даже если бы на выборы пришло больше избирателей, голоса потеряли как ХДС/ХСС, так и социал-демократы, в итоге, эти голоса перешли к правым популистам, и это не слишком хорошие новости ни для ФРГ, ни для Европы в целом».

«Российский след»

По мнению председателя ТОР 09 Мирослава Калоусека, и в немецких выборах в бундестаг заметен «российский след»:

«Выросло число популистских голосов, усилила свои позиции «Альтернатива для Германии». И для меня не сюрприз, что оказывается, что это произошло в результате поддержки российской пропаганды».

Тем не менее, министр иностранных дел Любомир Заоралек уверен, что результаты парламентских выборов в Германии не повлияют существенным образом на чешско-немецкие отношения:

«Чешско-немецкие отношения отличаются основательностью, и на сегодняшний день мы ведем с Германией стратегический диалог. Я надеюсь, что он сохранится также и при последующем правительстве. Он уже проявил себя как плодотворный, и я надеюсь, что изменения, произошедшие на политической сцене, не повлияют на продолжение взаимовыгодного, плодотворного для обеих сторон, сотрудничества».

Президент Чехии Милош Земан пока оставил итоги немецких парламентских выборов без комментариев.