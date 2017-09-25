«Переломные» выборы в Германии - чешский взгляд

Ольга Васинкевич
25-09-2017
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Всего день спустя, выборы в немецкий парламент уже называют «переломным событием в истории Германии». Впервые правые популисты («Альтернатива для Германии») прошли в бундестаг, а христианские и социальные демократы потеряли значительное количество кресел.

Ангела Меркель и Мартин Шульц, Фото: ЧТКАнгела Меркель и Мартин Шульц, Фото: ЧТК С одной стороны, победа правых популистов логичным образом вытекает из актуальной ситуации в Германии – политики сыграли на страхах части населения от притока большого числа беженцев, который действующий канцлер не только не планирует регулировать, но, напротив, регулярно заявляет о продолжении «политики помощи». С другой стороны, популизм дает простые ответы, но не предлагает реальных решений. Поэтому итоги выборов в немецкий парламент можно рассматривать, как своего рода сигнал о том, что проблема существует, о ней необходимо говорить и искать действующие решения.

Немецкие социал-демократы в реакции на итоги выборов ушли в оппозицию, а блоку правоцентристских партий «Христианско-демократический союз»/ «Христианско-социальный союз», возглавляемому канцлером Ангелой Меркель, предстоит вести непростые переговоры о формировании правительственной коалиции.

«Ангелу Меркель ожидает непростая задача. По всей вероятности, канцлер не совсем довольна тем, что перед ней стоит достаточно сложная задача, как составить коалицию. Возможность ее составления имеется с несколькими партнерами, однако, это действительно непростая задача, поскольку между, например, либералами и зелеными – весьма ощутимая разница», - прокомментировал итоги парламентских выборов в Германии министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек.

Большинство чешских политиков приветствовало победу христианских демократов в немецких выборах в бундестаг. Канцлера Ангелу Меркель поздравили с победой премьер-министр Чехии Богуслав Соботка и председатель чешской Христианско-демократической партии Павел Белобрадек. Как считает министр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек, повторная победа ХДС/ХСС говорит о том, что в Германии царит удовлетворенность. Однако, по итогам выборов, в Саксонии победила настроенная против иммиграции и исламизации «Альтернатива для Германии» (АдГ). На востоке же Германии, в бывшей ГДР, АдГ стала второй политической силой после партии Меркель. Например, по словам председателя движения ANO Андрея Бабиша, «Альтернатива для Германии» победила на этих выборах. Далее в смс-сообщении «Радиожурналу» Андрей Бабиш написал, ХДС/ХСС потеряла избирателей «поскольку стало очевидно, что не все немцы согласны с политикой их канцлера».

«Время исправлять ошибки»

Ангела Меркель, Фото: ЧТКАнгела Меркель, Фото: ЧТК Заместитель председателя Гражданско-демократической партии Мартин Купка отметил, что Ангела Меркель ныне должна попытаться исправить свои ошибки с предыдущего избирательного периода:

«Истеричные комментарии здесь неуместны. Без сомнений – это люфт, который получила Ангела Меркель, чтобы исправить совершенные ошибки. И я уверен, что это пространство, чтобы смотреть более трезво на процессы интеграции в Европейском союзе».

Чешские христианские демократы также придерживаются мнения, что причиной, по которой часть избирателей отвернулась от ХДС/ХСС, является миграционная политика:

«Части избирателей не нравится ее, по моему мнению и по мнению Христианско-демократического союза, необдуманная миграционная политика. Я считаю, что канцлер должна извлечь из этого урок, поскольку Христианско-демократический союз, будучи партнером христианских демократов в Германии в рамках Европейской народной партии, критиковал ее политику», - подчеркнул зампредседателя чешских христианских демократов Ондржей Бенешик.

Глава чешских коммунистов Войтех Филип считает, что результаты выборов продемонстрировали, что население недовольно ситуацией в Германии:

«Даже если бы на выборы пришло больше избирателей, голоса потеряли как ХДС/ХСС, так и социал-демократы, в итоге, эти голоса перешли к правым популистам, и это не слишком хорошие новости ни для ФРГ, ни для Европы в целом».

«Российский след»

Здание Бундестага, Фото: fotogoocom, CC BY 3.0Здание Бундестага, Фото: fotogoocom, CC BY 3.0 По мнению председателя ТОР 09 Мирослава Калоусека, и в немецких выборах в бундестаг заметен «российский след»:

«Выросло число популистских голосов, усилила свои позиции «Альтернатива для Германии». И для меня не сюрприз, что оказывается, что это произошло в результате поддержки российской пропаганды».

Тем не менее, министр иностранных дел Любомир Заоралек уверен, что результаты парламентских выборов в Германии не повлияют существенным образом на чешско-немецкие отношения:

«Чешско-немецкие отношения отличаются основательностью, и на сегодняшний день мы ведем с Германией стратегический диалог. Я надеюсь, что он сохранится также и при последующем правительстве. Он уже проявил себя как плодотворный, и я надеюсь, что изменения, произошедшие на политической сцене, не повлияют на продолжение взаимовыгодного, плодотворного для обеих сторон, сотрудничества».

Президент Чехии Милош Земан пока оставил итоги немецких парламентских выборов без комментариев.

Ольга Васинкевич
25-09-2017
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