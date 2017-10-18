Перед Пражским Градом прошла демонстрация протеста против позиции Земана по крымскому вопросу

Демонстранты держали плакаты с лозунгом «Чешкая Республика – это не Земан», оформленным в виде хэштега #czechrepublicisnotzeman. Этот флэшмоб в поддержку был запущен несколько дней назад молодым музыкантом Иржи Барешом после выступления президента Чехии на на сессии ПАСЕ, в ходе которого Милош Земан заявил, что аннексию Крыма следует считать «свершившимся фактом». После этого чешские пользователи соцсетей стали выкладывать в Интернет свои фотографии с хэштегом, дистанцируясь от позиции президента и выражая поддержку Украине.

Акция также прошла под лозунгом «Господа, мы уходим», помещенным под портретами Земана и Бабиша.Организаторы демонстрации во главе с Шаркой Кружиковой выражали свою обеспокоенность «возможностью прихода к власти популистов подобных Бабишу и Томио Окамуре». По словам Кружиковой, «необходимо воспрепятствовать тому, чтобы премьером стал «агент госбезопасности, находящийся под следствием из-за махинаций с дотациями».

Протестующие полностью заполнили пространство перед Архиепископским дворцом. Лозунги демонстрантов также отражались с помощью видеопроектора на стене соседнего Сальмовского дворца.