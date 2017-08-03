Медосбор муниципалитета в августе 2016 года составил 120 кг. Прошлогодний урожай меда пчеловодного хозяйства им. Масарика в Пражском Граде оказался еще выше. К слову, отремонтированные ульи, установленные в резиденции чешского президента еще в 1934 г., спрятаны в недоступной посетителям части дворцовых садов, куда можно заглянуть, например, в сентябре во время праздника сбора винограда. Баночками с фирменным медом Град, так же как и городские власти, одаривают особых гостей.

«Здесь у нас пять относительно молодых ульев, пчел сюда поместили примерно месяц назад. Центр Праги их очень даже устраивает, они очень быстро растут в этих условиях»,

– рассказал редактору Чешского радио Ондржею Шевчику Аугустин Увачик, пчеловод оснащенной защитой против ветра пасеки на крыше – кто бы подумал – всемирно прославленного концертного зала Рудольфинума, домашней площадки оркестра Пражской филармонии.

Под Рудольфинумом видно и слышно довольно большой перекресток и, хотя с крыши Рудольфинума можно любоваться холмом Петршин, уровень озеленения вблизи здания не назвать высоким. Куда же эти медоносные насекомые отправляются на поиски нектара?

«Мы не знаем точно, в какие места они долетают, пчелы способны преодолеть расстояние от 3 до 5 километров. Недавно отцвели липы, однако Прага для них рай, так как в городе с весны до осени цветет множество разных экзотических растений – деревьев, кустарников, многолетних и однолетних цветов. Пражане привозят или выписывают их со всех уголков земного шара. И пчелки не ленятся – вот, например, совсем свежая светло-желтая пыльца. Носят они и оранжевую, ярко-красную, белую или синюю пыльцу. Синюю собирают с фацелии пижмолистной, родиной которой является юго-запад США. У каждого растения – свой цвет пыльцы».

Медоносная филармония

Размещение мини-пасеки на здании филармонии, имеет, помимо сугубо практического, символическое и историческое значение, поясняет представитель Рудольфинума Луцие Манёйрова.

«130 лет назад средства на строительство здания Чешской филармонии предоставила Чешская сберегательная касса. Договор был скреплен подписью и фирменным знаком сберкассы в виде пчелы, она должна была символизировать мелких клиентов, обеспечивающих приток вкладов. Поэтому нам показалась интересной идея устроить пасеку прямо на нашей крыше».

Произведенный на здешней крыше «музыкальный» мед – как знать, возможно, музыка как одушевленная субстанция также отражается на качестве этого янтарного лакомства, филармония, как и Пражский Град, использует в качестве презента. Предлагают его к чаю также в кофейне Рудольфинума. Условия Праги, как оказалось, в большей степени отвечают потребностям пчел, чем сельскохозяйственные угодья, что сказывается на их производительности.

«Столичный медосбор зачастую превышает показатели пчеловодных хозяйств, расположенных в природной среде далеко за пределами мегаполиса», – сообщил Милослав Пероутка из Чешского союза пчеловодов. По густоте этих хозяйств, согласно информации газеты Mladá fronta Dnes, Чехия занимает третье место в ЕС. В ЧР насчитывается примерно шесть ульев на квадратный километр территории страны, в Германии – только три.

В пражском Клубе пчеловодов на крышах (Klub střešních včelařů) в прошлом году было зарегистрировано не менее 14 пчелиных хозяйств. Всего же в столице находилось более 3,5 тысяч хозяйств. Чаще всего пчел разводят в ульях, установленных традиционным способом на земле.