Паук-иностранец – жертва или агрессор?

«Среди выявленных в Чехии новых видов пауков-путешественников из экзотических стран все больше и больше. В семействах коренных чешских пауков найти какой-то абсолютно новый экземпляр очень трудно, хотя именно они и представляют для ученых самый большой интерес. В случае экзотических видов, шансов на находку больше, но и тут чаще всего речь идет об уже известных пауках, описанных другими исследователями. Однако для нашей природы они, действительно, являются новыми», - рассказывает арахнолог Милан Ржезач, сотрудник Исследовательского института растительной продукции.

Одновременно нужно заметить, что шансов на то, что «вторгшийся» заморский гость на чешской территории приживется, подчеркивает натуралист, весьма мало.

– «Человек, например, способен адаптироваться практически к любым условиям. Он выживет даже в Антарктиде. Пауки же всегда держатся в рамках своей экологической ниши, и не способны выйти за ее границы. Если тропического паука выбросить в чешском лесу, то он, скорее всего, погибнет. Смерть в тропиках ждет и чешских паукообразных. При этом необходимо помнить, что рамки экологической ниши зависят не только от температуры воздуха и влажности. Паук должен быть устойчив к местным паразитам, научиться защищаться от хищников, привыкнуть к местным видам пищи и быть способным побороться за добычу с другими пауками».

Однако если гость приживается, то его присутствие не может не сказаться на жизни остальных обитателей того или иного региона.

– «Получилось так, что к нам достаточно недавно попал полосатый крестоносец Аргиопа Брюнниха, который в связи с окраской также называют паук-оса. По истечении определенного времени выяснилось, что из района его распросранения исчезла часть наших изначальных пауков-крестоносцев. Наша саранча, на которую он также начал охотиться, научилась перескакивать паутины этих пауков, чтобы не попасться. На вторжение природа начала реагировать очень динамично. Обычно именно так все и происходит. Первое время, когда у нового вида еще нет естественных врагов, его распространение происходит очень быстро, но потом местные виды, в том числе и паразиты или другие хищники, сглаживают волну, постепенно начиная гостя использовать уже в своих интересах, например, включая в рацион питания».

Чаще всего, обращает внимание арахнолог Милан Ржезач, в Чехию попадают пауки из Северной Америки. Климатические условия в этой части света похожи, поэтому и шансов прижиться в Чехии у североамериканских членистоногих гостей достаточно высоки.

Расширяясь на нашей территории, говорит специалист, новые виды пауков могут оказаться, как в положении притесняющих интервентов, так и в роли «деликатеса». Блюда такого рода любимы, например, обычными синицами, выкармливающими пауками своих птенцов.