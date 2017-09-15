Паук-иностранец – жертва или агрессор?

По официальным данным, на территории Чехии обитает около 850 видов пауков. Акцент необходимо сделать именно на слове «около». Реальное количество видов пауков точно вычислить нельзя, так как каждый год арахнологи находят все новые и новые виды. Частенько речь идет о гостях, попадающих чешскую природу благодаря активному потреблению населением тропических фруктов, то есть приезжают прямо в коробках, или самолетами в вещах туристов.
«Среди выявленных в Чехии новых видов пауков-путешественников из экзотических стран все больше и больше. В семействах коренных чешских пауков найти какой-то абсолютно новый экземпляр очень трудно, хотя именно они и представляют для ученых самый большой интерес. В случае экзотических видов, шансов на находку больше, но и тут чаще всего речь идет об уже известных пауках, описанных другими исследователями. Однако для нашей природы они, действительно, являются новыми», - рассказывает арахнолог Милан Ржезач, сотрудник Исследовательского института растительной продукции.
Одновременно нужно заметить, что шансов на то, что «вторгшийся» заморский гость на чешской территории приживется, подчеркивает натуралист, весьма мало.
– «Человек, например, способен адаптироваться практически к любым условиям. Он выживет даже в Антарктиде. Пауки же всегда держатся в рамках своей экологической ниши, и не способны выйти за ее границы. Если тропического паука выбросить в чешском лесу, то он, скорее всего, погибнет. Смерть в тропиках ждет и чешских паукообразных. При этом необходимо помнить, что рамки экологической ниши зависят не только от температуры воздуха и влажности. Паук должен быть устойчив к местным паразитам, научиться защищаться от хищников, привыкнуть к местным видам пищи и быть способным побороться за добычу с другими пауками».
Однако если гость приживается, то его присутствие не может не сказаться на жизни остальных обитателей того или иного региона.
– «Получилось так, что к нам достаточно недавно попал полосатый крестоносец Аргиопа Брюнниха, который в связи с окраской также называют паук-оса. По истечении определенного времени выяснилось, что из района его распросранения исчезла часть наших изначальных пауков-крестоносцев. Наша саранча, на которую он также начал охотиться, научилась перескакивать паутины этих пауков, чтобы не попасться. На вторжение природа начала реагировать очень динамично. Обычно именно так все и происходит. Первое время, когда у нового вида еще нет естественных врагов, его распространение происходит очень быстро, но потом местные виды, в том числе и паразиты или другие хищники, сглаживают волну, постепенно начиная гостя использовать уже в своих интересах, например, включая в рацион питания».
Чаще всего, обращает внимание арахнолог Милан Ржезач, в Чехию попадают пауки из Северной Америки. Климатические условия в этой части света похожи, поэтому и шансов прижиться в Чехии у североамериканских членистоногих гостей достаточно высоки.
Расширяясь на нашей территории, говорит специалист, новые виды пауков могут оказаться, как в положении притесняющих интервентов, так и в роли «деликатеса». Блюда такого рода любимы, например, обычными синицами, выкармливающими пауками своих птенцов.