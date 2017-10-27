«Party-трамвай»: танцы и напитки с ветерком

Легендарный трамвай «Татра-T3» возвращается! Уже через год Транспортное предприятие Праги создаст модель, которая продолжит традицию своего знаменитого предшественника. Однако в новом трамвае все будет выглядеть иначе. Пассажиры, ступившие на его площадку, смогут здесь найти бар, танцпол и многие другие нововведения, которые в обычном транспортном средстве увидеть просто невозможно. Проект получил название T3 Coupé.

Изначально предполагалось, что это будет кабриолет, однако, по техническим причинам, крыша у трамвая, все же, останется, что позволит его эксплуатировать в любое время года. В задней части вагона появятся большие окна.

В первую очередь, трамвай будет предназначен для коммерческих поездок, проведения развлекательных мероприятий, лекций, приключенческого туризма и проч.

О дизайне столь непривычного трамвая позаботилась команда Анны Марешовой.

– Нас ждет еще очень долгая работа, к нам будут поступать запчасти из разных старых вагонов. Наравне с новым, современным интерьером, в трамвае также будут присутствовать и элементы устаревших моделей, например, пластмассовые сидения, которые лично я просто обожаю, и классические компостеры для пробивания билетиков с надписью T3 Coupé.

«Party-трамвай», который вберет в себя всю «поэтику» «Татры-T3», ходившей по Праге в 60-е гг., будет сконструирован на основе двух других трамваев, ранее выведенных из строя. Весь проект обойдется в семь с половиной миллионов крон. Транспортное предприятие Праги верит, что уже через шесть лет проект себя окупит. Аренда этого причудливого транспортного средства будет стоить шесть тысяч крон в час.

Подобные «Party-трамваи» уже колесят по некоторым чешским городам, например, в Брно, где, зайдя в «Шалина-паб» (местные жители трамвай называют «шалиной»), пассажиры могут заказать себе кружечку пива; Пльзени, а иногда и в Либереце.

Прокатиться и повеселиться в столичном «Party-трамвае» вы сможете в октябре 2018 года. За месяц до этого его «премьера» состоится на престижной берлинской ярмарке InnoTrans.

В настоящее время большой популярностью в Праге пользуется «Исторический трамвай», сесть в который можно прямо у Пражского Града. Когда вы находитесь в его старинном интерьере, все проплывающие мимо вас столичные достопримечательности воспринимаются совершенно в ином свете.

Интересно, какими они вам покажутся в случае с «Party-трамваем»…