Памятник тишины вновь говорит

Несколько лет назад на пражском вокзале Бубны появилась гигантская статуя в виде рельсов, устремленных в небо. Она символизирует уход на Небеса тысяч чехословацких евреев, которые в период Второй мировой войны погибли в концентрационных лагерях. Памятник тишины создается на протяжении ряда лет. Помимо скульптуры Алеша Веселого «Путь в один конец», в старом здании вокзала организуются различные экспозиции, читаются лекции, проводятся различные мероприятия, призванные рассказать людям о том, что произошло.

Ныне к обширному строящемуся комплексу прибавилась и галерея «Слои памяти». Со вторника в ней размещены произведения нескольких художников, которые намеренно будут выставлены воздействию окружающей среды. На открытие выставки приехала и Эва Эрбенова из Израиля, которая именно отсюда, с вокзала в Бубнах, девочкой отправилась в Терезин, а затем в Освенцим. В конце войны ей удалось бежать с «марша смерти», благодаря чему она и осталась в живых.

«Мне нравится мысль возникновения такого памятника, потому что сегодня очень трудно рассказывать о тех временах людям, которые привыкли к нормальной современной жизни. Им это непонятно, а здесь это ощутимо и материально – это произошло здесь, это не история, описанная в книгах. Здесь все очень легко себе представить. Но я хотела бы подчеркнуть – люди, которые прошли через те события и отправлялись отсюда, с этого вокзала, были обычными людьми, а не какими-то несчастными и убогими, как их часто представляют».

То, что рассказывать сегодняшней молодежи о Холокосте – задача непростая, подтверждает и Анна Гиндракова, пражская еврейка, которой также удалось выжить в Освенциме, куда она попала ребенком. Сегодня ей уже не слишком хочется рассказывать в школах о том, что ей довелось пережить.

«Спустя два часа рассказов, которые вновь в нас пробуждают воспоминания и картины, которые мы хотели бы забыть, дети нас с большим интересом спрашивают, видели ли мы живого Гитлера, кто нам в Освенциме стирал постельное белье, получали ли мы наркоз, когда нам татуировали номера на руках».

Воспоминания для Анны Гиндраковой до сих пор невероятно тяжелы. В концентрационных лагерях погибли 72 члена ее семьи. Тем не менее, как говорит учитель истории из гимназии Кеплера в Праге Петр Земанек, личные воспоминания – это самое важное. В гимназию приходят участники событий, ученики посещают мероприятия, на которых они выступают.

«Например, недавно к нам в гимназию приходила пани Соснерова, она провела в советских лагерях 18 лет. На протяжении двух часов она делилась с нами своими воспоминаниям полными эмоций. На детей это производит невероятное впечатление. Например, она рассказала, что хлеб в лагере всегда как-то странно пахнул, а потом выяснилось, что там никогда не было нормального масла, и в хлеб добавляли машинное масло. Поэтому пока такая возможность есть, слушать участников событий – это единственное решение».

16 октября на вокзале в Бубнах также пройдет традиционный хепенинг «Барабанный бой в Бубнах» (по-чешски это игра слов – Bubnování v Bubnech). По мнению документалиста Павла Штингла, принимающего активное участие в создании Памятника тишины, помимо воспоминаний современников, необходимо беседовать с молодежью и на актуальные для сегодняшнего дня темы:

«Вопросы селекции, вопросы того, кто принадлежит к той или иной стороне, кто родился в свое или не в свое время, кто на что имеет право и так далее – все эти темы по-прежнему присутствуют в нашем обществе».

Общая концепция Памятника тишины в пражских Бубнах будет представлена в Голешовицах в галерее The Chemistry Gallery 16 октября.