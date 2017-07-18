Его полная реконструкция будет проводиться впервые за все годы существования обелиска в городском парке Чеховы Сады.

«С этим памятником связана одна интересная история. В 1945 году, в дни радости после освобождения, начали думать о создании подобного монумента – люди очень хотели собрать деньги для возведения достойного памятника, который напоминал бы о славных днях освобождения города Красной армией. И когда группа активистов обсуждала будущий облик обелиска, то их вдохновила колонна Пресвятой Троицы. Ее слегка модернизировали, придав более острые контуры, и в этом стиле создали проект памятника в парке со стороны Гавличковой улицы», – рассказывает заместитель мэра Оломоуца Ладислав Шневайс.

Однако это – официальная версия. Городской фольклор описывает историю несколько иначе: когда летней ночью 1945 года автор памятника архитектор Ярослав Коварж-младший выходил из винного погребка, то именно в этот момент его взор и упал на колонну Пресвятой Троицы, что и послужило ему творческим толчком.

Какие еще легенды связаны с этой стелой? «Там присутствовали металлические фрагменты, которые некоторые называли «масонскими символами», что, правда, специалисты не подтверждают. Эти элементы придется полностью делать заново», – поясняет Ладислав Шневайс.

Как в итоге будет выглядеть монумент? «В ходе реконструкции мы возвращаем ему строгий вид, максимально приближенный к изначальному облику, продиктованному тем, что рядом с памятником были похоронены четверо советских солдат, погибших при освобождении Оломоуца. Сегодня там остались лишь надгробные плиты, поскольку останки были ранее эксгумированы и перезахоронены в военном погребении на Нержединском кладбище».

На монумент вернут копии бронзовых панелей. «Надписи на них были сделаны на двух языках и напоминают о той восторженной атмосфере, которая царила в дни освобождения. В 1990-е гг., после «бархатной» революции, их похитили, и никто не знает, где они находятся, однако благодаря сохранившейся документации нам удастся отлить их точные копии». Бронзовые панели были созданы скульптором Карлом Ленгардом, и сейчас их заменяют обычные металлические таблички.

Как подчеркивает заместитель мэра Ладислав Шневайс, сегодня оломоуцкий памятник, возможно, является самым крупным монументом Красной армии на территории Чешской Республики: «Самый большой памятник находился в Праге, но в 1990-е годы он был демонтирован».

А как воспринимают памятник и планы по его реставрации горожане? Ведь в Оломоуце долгие годы стояли советские войска.

«Любой памятник заслуживает того, чтобы его отреставрировали. А 1968 год… Тогда нам втемяшивали в голову неправду. Тут сложно судить, так что не знаю, что и сказать», – говорит пожилой житель Оломоуца Владимир Ригл, глядя на монумент советским солдатам.

Реконструкция памятника, стоимость которой оценивается примерно в три миллиона крон, должна завершиться уже в сентябре 2017 г. Средства на это перечисляет российское посольство. Обустройство прилегающей территории парка стоимостью 2 миллиона берет на себя город.

Остается добавить, что этот памятник можно считать по-настоящему народным, созданным без участия официальных властей, – в течение нескольких недель горожане собрали на его возведение более ста тысяч крон, а на его открытие пришло 50 тысяч человек.

Сегодня между Чехией и Россий действует соглашение по межправительственной комиссии, координирующей работу по обновлению и поддержке в надлежащем состоянии военных могил. В Чехии насчитывается около тысячи захоронений красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны.