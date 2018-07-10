Отставку министра Татьяны Малой приветствовали однопартийцы и опозиционные политики

Ситуация вокруг отставки Татьяны Малой менялась несколько раз в течение дня: вначале госпожа министр организовала брифинг, где отказалась от услуг пресс-секретарей движения ANO и решила самостоятельно отвечать на вопросы журналистов, касающиеся в первую очередь обвинения в плагиате. Вопросов, видимо, оказалось больше, чем она ожидала, а ее ответы не удовлетворили ни журналистов, ни оппозицию, ни ее собственную партию. Татьяна Мала сообщила о своем решении покинуть министерский пост после внутреннего съезда движения ANO.

— Я считаю, что первоочередная задача сегодня состоит в том, чтобы в Чешской Республике было сформировано правительство, получившее доверие депутатов. И я ни в коей мере не хочу стать причиной обратного. Тем не менее, я хочу еще раз и весьма твердо подчеркнуть, что своим уходом я ни в коей мере не признаю за собой никакой ошибки.

Премьер-министр Андрей Бабиш поблагодарил Татьяну Малу за ее решение и выразил надежду, что данная ситуация никак не повлияет на голосование о доверии правительству.

Подавляющее большинство политиков положительно отнеслись уходу Татьяны Малой с поста министра юстиции. В поддержку этого решения высказался председатель партии христианских демократов Павел Белобрадек, заместитель председателя социал-демократической партии Мартин Нетолицки, а также глава TOP 09 Иржи Поспишил, который подчеркнул, что в сложившейся ситуации Татьяна Мала не смогла бы полноценно управлять вверенным ей министерством:

– Я считаю решение министра Малой разумным и правильным. Татьяна Мала была с самого начала своей работы на посту министра связана с целым рядом противоречивых высказываний и скандалов. В связи с ситуацией с ее дипломной работой она вряд ли смогла бы стать хорошим министром и произвести необходимые реформы в области юстиции.

Непосредственно после отставки Татьяны Малой премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что он сам планирует временно занять пост министра юстиции, пока не найдет подходящего кандидата. Это заявление вызвало волну недовольства среди оппозиционных политиков, отметивших, что Бабиш собирает в своих руках все больше власти. Парадокс заключается также в том, что Министерство юстиции возглавит человек, который сам находится под следствием. Против высказались представители партий гражданских демократов, христианских демократов, партии «пиратов» и объединения мэров и независимых политиков, глава которого Ян Фарски прокомментировал сложившуюся ситуацию так:

— Министр юстиции может начать дисциплинарное расследование по отношению к любому политику в стране, а также потребовать предоставить любую информацию даже по незакрытому делу. Он имеет право отстранить любого прокурора или судью. Так что сам факт, что подследственный, которому предъявлены столь серьезные обвинения, собирается занять пост министра юстиции – это просто насмешка над политикой и обществом.

Согласно последним данным, сегодня, во вторник 10 июля, Андрей Бабиш предложил президенту Милошу Земану на пост министра юстиции заместителя председателя Законодательного совета Чешской Республики Яна Кнежинека.