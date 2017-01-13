13-01-2017 14:10 | Ольга Васинкевич

Открытие, сделанное командой чешских ученых из Института физики Академии наук ЧР, попало на обложку престижнейшего научного журнала Science. Чехам удалось разработать уникальную методику, с помощью которой можно определить точную структуру нанокристаллов. Открытие является поистине революционным, поскольку с его помощью можно определить свойства даже мельчайших нановеществ.

Благодаря открытию, сделанному учеными Института физики Академии наук ЧР, в буквальном смысле слова – невозможное станет возможным. Метод, открытый учеными, поможет определить свойства нанокристаллов – самых мельчайших из известных кристаллов. На практике, это неоценимая помощь разработчикам, к примеру, новых материалов, химикалий и даже лекарств. Подробнее об открытии рассказывает доктор Лукаш Палатинус:

«Кристаллическая структура веществ – это то, что определяет все их свойства, физические, химические, то есть реакционную способность, и даже такие вещи, как цвет и твердость».

Например, команде ученых, благодаря новому методу, впервые удалось наблюдать атомы водорода в нанокристаллах. По словам Лукаша Палатинуса, вклад чешских ученых заключается в том, что им удалось сделать метод анализа кристаллических структур с помощью дифракции электронов настолько точным, что ныне станет возможным определить свойства самых мельчайших деталей, включая позиции атомов водорода, которые являются самыми легкими и из-за этого самыми трудно определяемыми атомами во всей периодической таблице.

Как сообщил Лукаш Палатинус, уже тот факт, что открытие попало в журнал такого уровня как Science, является огромным успехом. Ну, а когда ученым сообщили, что их открытие попадет прямо на обложку, удивлению и удовольствию не было предела:

«Для нас это высокая оценка, и, конечно же, в определенном смысле реклама. Такое случается очень редко, и если уж происходит, то один раз в несколько лет», - добавляет ученый.