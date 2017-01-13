Радиогазета Открытие чешских ученых попало на обложку журнала Science
Открытие, сделанное командой чешских ученых из Института физики Академии наук ЧР, попало на обложку престижнейшего научного журнала Science. Чехам удалось разработать уникальную методику, с помощью которой можно определить точную структуру нанокристаллов. Открытие является поистине революционным, поскольку с его помощью можно определить свойства даже мельчайших нановеществ.
Благодаря открытию, сделанному учеными Института физики Академии наук ЧР, в буквальном смысле слова – невозможное станет возможным. Метод, открытый учеными, поможет определить свойства нанокристаллов – самых мельчайших из известных кристаллов. На практике, это неоценимая помощь разработчикам, к примеру, новых материалов, химикалий и даже лекарств. Подробнее об открытии рассказывает доктор Лукаш Палатинус:
«Кристаллическая структура веществ – это то, что определяет все их свойства, физические, химические, то есть реакционную способность, и даже такие вещи, как цвет и твердость».
Например, команде ученых, благодаря новому методу, впервые удалось наблюдать атомы водорода в нанокристаллах. По словам Лукаша Палатинуса, вклад чешских ученых заключается в том, что им удалось сделать метод анализа кристаллических структур с помощью дифракции электронов настолько точным, что ныне станет возможным определить свойства самых мельчайших деталей, включая позиции атомов водорода, которые являются самыми легкими и из-за этого самыми трудно определяемыми атомами во всей периодической таблице.
Как сообщил Лукаш Палатинус, уже тот факт, что открытие попало в журнал такого уровня как Science, является огромным успехом. Ну, а когда ученым сообщили, что их открытие попадет прямо на обложку, удивлению и удовольствию не было предела:
«Для нас это высокая оценка, и, конечно же, в определенном смысле реклама. Такое случается очень редко, и если уж происходит, то один раз в несколько лет», - добавляет ученый.