От торта до кетчупа: «Чешский деликатес» -2017

В этом году на конкурсе было представлено 215 наименований, которые оценивало специальное жюри, состоявшее из пятнадцати человек. Среди счастливых победителей «вкусного» торжества оказалась и кондитер, владелица кафе в городе Хотиборж Яна Фиалова – ее торт принес ей диплом и стеклянную медаль.

– Торт «Кафе» – это, по сути, бисквит из какао с пудинговым кремом и взбитыми сливками. Полит он яичным ликером. Данный рецепт появился в моей семье благодаря маме, которая у нас дома считается самым главным кондитером. Таким образом, это исключительно ее заслуга, ее торт, – описывает свою гордость пани Фиалова.

«Показать себя» здесь могли и колбасные изделия, самые разные виды хлеба, сладкие мучные изделия, вино, и даже кетчуп.

Вот как отзывается об этом «аппетитном» мероприятии Яна Досталова, председатель комиссии:

– Должна сказать, что за девять лет работы в качестве одного из членов жюри конкурса, увеличилось не только число участников, но заметно повысилось и качество продуктов, поэтому чем дальше, тем сложнее выбирать победителей. По моему мнению, каждый из них должен был бы получить приз. Очень важно, чтобы вкус блюда был неотделим и от его запаха. В чешском языке точного слова для этого феномена нет, но по-английски подобное сочетание называют «flavour» – единство запаха и вкуса. На оценку того или иного продукта также влияет и то, как он выглядит со стороны, какого он цвета и каковы его физические характеристики (например, сильно ли он рассыпается или нет и т. п.). Все эти факторы у нас принято называть текстурой. Мы не оцениваем состав изделия с аналитической точки зрения, не смотрим на содержание жира, белков и проч.

В настоящий момент в Чешской Республике существует целый ряд обозначений, которые информируют нас о качестве продукта и его происхождении. Среди них – «Класа» (Klasa) и «Региональный продукт» (Regionální potravina). Премия «Чешский деликатес» (Česká chuťovka) присуждается уже в девятый раз. По словам директора конкурса Йозефа Слеги, уникальность мероприятия заключается в том, что, в отличие от других знаков качества, «Чешский деликатес» ориентируется исключительно на вкус продукта.

– Качество кулинарного изделия – это очень широкое понятие. Мы оцениваем только вкус и, можно сказать, являемся неким дополнением к остальным родственным знакам качества, каждый из которых несет свое собственное послание. В нашем случае – это вкус, который, конечно же, идет рука об рука с качеством. По сравнению с прошлым годом, в 2017 году было на 10–15¬% участников больше. Подать заявку может практически каждый производитель на территории Чехии, у которого есть основной государственный регистрационный номер, – поделился Йозеф Слега.

Возможно, именно поэтому конкурс привлекает и относительно небольших производителей. Еще одним лауреатом текущего года стала пекарь Ленка Гаитова, представившая на суд жюри «Дрновский пирог». Вот как она описывает свое творение:

– В сущности, это пирог из дрожжевого теста, на вкус он невероятно воздушный и нежный, способен долго оставаться свежим. Благодаря секретному рецепту он обладает своеобразными, ни с чем не сравнимыми вкусовыми свойствами. Думаю, что продукция, удостоенная премии, подобной этой, пользуется сегодня все большей популярностью. Все чаще можно услышать от чешских потребителей, что они, прежде всего, обращают внимание на качество и вкус товара – даже если им за это и придется немного приплатить.

По словам Ленки Гаитовой, рецепт «Дрновского пирога» хранится в ее семье вот уже несколько поколений. Она надеется, что полученная ею премия «Чешский деликатес» поможет ее продукции стать более заметной на многообразном отечественном рынке кулинарных изделий.