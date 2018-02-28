Освобождение курдского политика. Чехия отвергает обвинения в поддержке терроризма

«Чешская Республика категорически отвергает все обвинения в поддержке международного терроризма. В результате вынесенного решения Городского суда Чешская Республика не нарушила ни одного из своих международных обязательств, включая тех, которые предусмотрены Европейской конвенцией об экстрадиции. Вынесенный вердикт не означает завершения производства по делу о выдаче. В случае получения от Турции требования об экстрадиции С. Муслима, соответствующие органы рассмотрят его, руководствуясь упомянутой конвенцией и законодательством Чешской Республики. Министерство иностранных дел Чешской Республики в этой связи категорически отвергает утверждение, что решение независимого суда было вынесено в противоречии с обязательствами ЧР в сфере борьбы с международным терроризмом», - сказано в заявлении Министерства иностранных дел Чехии, опубликованном на ведомственном сайте.

«Я заметил проведение демонстраций и разные заявления. Это непростое дело. Я надеюсь, что в этом случае строго соблюдались все действующие чешские правовые нормы», - комментирует спикер Палаты депутатов Радек Вондрачек (Движение ANO), подчеркивая независимость чешских судов.

Вердикт Пражского городского суда, на основании которого Салих Муслим избежал содержания в СИЗО, как со ссылкой на турецкую газету «Turk Time» пишет Чешское информационное агентство ČTK, глава турецкого Mинистерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал «скандальным попранием права», так как для его страны Муслим является вождем террористической сети.

Во вторник посол Турции в ЧР Ахмет Некати Бигали подверг критике решение чешского суда, предупредив, что оно «вызовет недовольство со стороны Анкары». «Такого вердикта мы не ожидали. Салих Муслим в последние годы был соучастником нескольких терактов в Турции», – заявил Бигали 27 февраля в интервью газете «Sabah».

Сам курдский политик Салих Муслим считает, что вердикт об его освобождении из-под стражи является решением независимого суда, который не подвержен политическому вмешательству, о чем он заявил во время встречи с журналистами. Муслим утверждает, что приехал в Прагу с целью участия в трехдневной официальной конференции по приглашению чешских послов, имена которых он, однако, не назвал. Он также отрицает наличие какой-либо связи между ним и терактами в Анкаре.

«Мой клиент был освобожден. Суд принял его письменное обещание содействовать в процессе делопроизводства, чтобы не возникало каких-либо препятствий», - сообщил журналистам адвокат С. Муслима Мирослав Крутина. Курдский политик в настоящее время не имеет права покидать пределов Европейского союза.

В какой степени дипломатическая нота в связи с освобождением сирийского курдского политика, которого Турция требует задержать и, как заявлено, будет добиваться его экстрадиции, а также обвинения в поддержке терроризма, окажут влияние на отношения между Чехией и Турцией?

«Реакцию Турции в данном случае можно охарактеризовать как весьма острую. Однако она не отличается от уровня обвинений в адрес других государств ЕС. Турция их также обвиняла в поддержке терроризма, например, когда было предоставлено убежище так называемым путчистам, выступавшим против президента Эрдогана. Реакция резкая, однако, теперь это уже дело министров, чтобы они все сказанное разъяснили», - комментирует для Чешского Радио бывший посол Чехии в Турции Томаш Лане.

Будет ли Салих Муслим в результате экстрадирован в Турцию, как подчеркивает бывший дипломат, зависит от аргументов и доказательств вины политика, которые чешскому суду должна передать турецкая сторона.