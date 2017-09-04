Он был не только «майором Земаном»

Владимир Брабец ушел из жизни 1 сентября, на 84-м году жизни, в своем любимом городе Мнишек-под Брды. В своей жизни он играл на сценах не одного театра, занимался парашютным спортом, в сорок лет пережил инфаркт и никогда не был членом компартии. На киноэкране Брабец впервые появился в 1948 г. в детективной комедии «Крестовая тройка», которую сейчас помнят только историки кино. В национальном театре он дебютировал в пьесе Артура Миллера «Смерть коммивояжера» – эта постановка вошла в золотой фонд чешского театрального искусства. В театре Карлин огромным с успехом шла «Моя прекрасная леди» с Владимиром Брабецом.

Сериал «30 случаев майора Земана» снимался с 1974 по 1979 годы – режиссером выступил Иржи Секвенс, автором литературной основы и сценариев некоторых серий – Иржи Прохазка. Детективное действие разворачивается в Чехословакии в период с 1945 по 1973 г., а герой Брабеца постепенно «дослуживается» до должности главы пражского уголовного розыска.

В феврале этого года в гостях у знаменитого актера побывала журналист «Чешского Радио» Мартина Коцианова, чтобы узнать, простил ли Владимир Брабец ту роль, которую его персонаж – майор Земан сыграл в его судьбе.

«Мне не за что было его прощать, потому что это была хорошая роль, и я знаю, что играл я ее хорошо. И мне об этом тысячу раз говорили. Тут есть один интересный момент. В годы социализма я получал письма, как и все люди, находящиеся на виду. После 1989 г. я получал другие анонимные письма, где содержались совершенно несуразные упреки. Мы с женой смеялись, какую грязь способны выдумать люди, готовые вас уничтожить. Меня упрекали в том, что я получал какую-то «огромную выгоду». «Выгода» для меня была одна… Я говорил жене: «Надя, я бегаю как белка в колесе, работаю, публика и коллеги мне доверяют. И можешь себе представить – никто из компартии ко мне не пришел и не сказал: "Не хочешь вступить в нашу замечательную компартию? Ведь ты так известен, так популярен"». Не знаю, каким образом, но я бы туда не пошел… То есть майор Земан меня защитил», – вспоминал тогда актер.

Владимир Брабец признался, что всегда мечтал сыграть детектива и был счастлив, когда ему предложили эту роль. Cегодня в Чешской Республике существует достаточно большой фан-клуб сериала «30 случаев майора Земана», члены которого совершают экскурсии по тем местам, где проходили съемки, даже устраивают реконструкцию – разыгрывают сюжеты детективных историй. Владимир Брабец также встречался с поклонниками своего героя. Почему же этот сериал, который сегодня, конечно, выглядит устаревшим, не канул в Лету?

«Я могу только строить предположения. От себя могу только повторить то, о чем уже говорил, – с какой самоотдачей я работал, о том, что актер обязан играть, полностью выкладываясь, поскольку ты всегда отвечаешь за то, что делаешь, так что я работал изо всех сил. И люди читали между строк то, что мы хотели им донести», – считал Владимир Брабец.

Актер подчеркивал, что всегда был частью своей страны, и его и его семью не обходило стороной все то, что проживала Чехословакия. «Был сталинизм, потом стало свободнее, и все это нас также касалось, мы были обычными гражданами, как и все вокруг. Мы тоже смеялись над нелепостью происходящего, тоже переживали. Скажу откровенно – в 1969 г. я очень серьезно склонялся к тому, чтобы эмигрировать».

Актер вспоминал также момент вторжения в Чехословакию 1968 г. – в те дни он с женой отправился в отпуск во Францию. «Нас это известие застало 21 августа под Франкфуртом, где мы остановились на ночь. Нас разбудили, чтобы мы посмотрели новости, – к нам вторглись русские. Когда я это увидел, то сказал себе: "Это конец! Нам срочно нужно возвращаться – там мои дети"».