Ярослав Клемеш родился 1922 г., спустя четыре года после появления на карте Европы независимой Чехословакии. Он появился на свет в семье служащего финансового управления и домохозяйки, в словацком городе Чадца, расположенном недалеко от чешской и польской границ. Когда в 1935 году умерла его мать, Ярослава и его младшего брата Владимира воспитывал отец. В городе Скалица Клемеш обучался торговле, а позже работал в торговом училище. Протекторат Богемии и Моравии, учрежденный Третьим рейхом 15 марта 1939 года, Ярослав Клемеш покинул в начале 1940 года. Через Венгрию, Балканский полуостров и Сирию он сумел добраться до Франции, а когда та была оккупирована – уехал в Великобританию. В 1941 году – после того как с ним связались офицеры чехословацкого войска – он прошел специальный курс подготовки. Вот как об этом вспоминает сам Клемеш:

– Подготовка проходила на севере Шотландии, неподалеку от горы Мор. На тот момент там находились две фермы. Нас знакомили с различными видами взрывных устройств, учили способам нападения и самообороны. Спустя какое-то время нас отправили в Манчестер для обучения прыжкам с парашютом. Потом мы уже присоединились к своему подразделению.

Ярослав Клемеш входил в ряды десантной группы Platinum, основной миссией которой была помощь движению сопротивления на территории Чешско-Моравской возвышенности.

– Мы сошлись на том, что примем в этом участие – что бы ни произошло. Никто из нас не боялся, мы лишь хотели выполнить поставленную перед нами задачу. Мы были рады, что сможем стать частью операции, поскольку чешское сопротивление в этом очень сильно нуждалось.

На военную операцию Ярослав Клемеш был послан британцами в начале 1945 года.

– Все наши ребята прекрасно понимали, насколько это небезопасно. Тем не менее, буквально каждый из них, включая меня, говорил, что непременно выживет. Для приземления необходимо было найти наиболее подходящее место, например, такое, чтобы поблизости не было деревьев, за которые бы могли зацепиться наши парашюты, или какой-либо местной инфраструктуры, – делился ранее своими воспоминаниями генерал-лейтенант Клемеш.

Свой прыжок Клемеш совершил неподалеку от чешского города Насаврки. На Чешско-Моравской возвышенности парашютисты помогали движению сопротивления, главным образом, организовывая воздушную транспортировку военных материалов. К конкретному месту сброса Клемеш наводил самолеты при помощи радиомаяка Eureka. Ближе к концу войны он переехал в Прагу, где вплоть до освобождения работал радиотелеграфистом, обеспечивая связь с Лондоном. В 1945 году за множество заслуг ему был присужден Чехословацкий военный крест. В 1949 году он был исключен из армии, а еще спустя какое-то время его несправедливо обвинили в антигосударственном сговоре, в результате чего коммунистический режим послал его в тюрьму на два года. Клемеш был реабилитирован в 1968 и 1990 гг., а в 1997 году ему была вручена медаль «За героизм». В 2010 году бывший чешский президент Вацлав Клаус присудил Ярославу Клемешу звание бригадного генерала, а еще спустя три года действующий президент ЧР Милош Земан – звание генерал-майора. В прошлом году из рук Земана Ярослав Клемеш также получил высшую государственную награду – орден Белого льва.