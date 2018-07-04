Официальный представитель в НАТО: Армия Чехии развивается по четкому плану

В неуспевающие Чешская Республика не попала, как подчеркивает официальный представитель государства при НАТО Иржи Шедивы, благодаря хорошему плану роста армейского бюджета вплоть до 2024 года. Уровня 1,4% ВВП армейский бюджет достигнет, как ожидается, в 2021 году.

«Наш план включает в себя реальные инвестиции в модернизацию. Нельзя забывать, что от целевой суммы в объеме 2% ВВП членской страны НАТО, ежегодно 20% должно вкладываться именно в модернизацию вооруженных сил. В этом у нас порядок, чем мы и заслужили позитивную оценку со стороны оборонного альянса. Здесь же нужно вспомнить и план участия чешских военнослужащих в операциях и миссиях НАТО. У Чехии достаточно четкие планы. Как вы знаете, недавно был получен мандат на участие в миссиях на ближайшие 2 года. Учитывая все это, нет повода ожидать, что и Чехия окажется среди государств, к которым в своем предупредительном письме обращался Дональд Трамп», – говорит Иржи Шедивый.

По мнению чешского представителя Чешской Республики при НАТО, очень важно, чтобы союзники, и в первую очередь несоблюдающие норматив по инвестициям в оборону, восприняли серьезно предупреждение о возможном сокращении присутствия США в Европе.

– «Для нас важна ангажированность США в Североатлантическом альянсе и конкретно в Европе. Соединенные Штаты после некоторого отступления из Европы, имевшего место до 2013-14 годов, на фоне развития событий в восточной части, восстановили объемы своего присутствия. К предупреждению о возможных изменениях положения стоит относиться серьезно. Дело в том, что президент Трамп большинство своих обещаний выполнил. Нельзя исключить того, что предупреждение может быть реализовано, если европейские союзники не начнут инвестировать и больше заботиться о сфере обороны».