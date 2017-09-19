«Общий знаменатель» для «Uber» или блокада пражских улиц

В минувшую пятницу и в понедельник в столичном «Аэропорту имени Вацлава Гавела» таксисты расклеивали на машины «Uber» ярлычки с надписью – «Нелегальный транспорт».

«Обязательная аварийная страховка и обычное страхование машины профессиональным таксистам обходится на 50% дороже. При этом водителю «Uber» для работы достаточно сотового телефона с соответствующим приложением и автомобиля», - подчеркивает Штепан, водитель одной из таксомоторных фирм Праги.

«Водители «Uber» не подлежат контролю, не платят налоги, не перечисляют социальную и медицинскую страховку. Все это должно быть проблемой не только таксистов, а всех граждан, которые соблюдают правила, Конституцию и законы», - подчеркивает Давид Беднарж из Объединения чешских таксистов.

На скамейках и урнах в аэропорту появились листовки с обращением к иностранным туристам не пользоваться услугами водителей «Uber». Не обошлось и без стычек.

Присутствие у терминалов пражской воздушной гавани полицейских специального подразделения, облаченных в «полную боевую экипировку», испугало пассажиров и вызвало ряд вопросов по поводу безопасности в аэропорту.

Пресс-секретарь компании «Uber» Мирослава Ёжова подчеркивает, что ее нельзя характеризовать как классическую таксомоторную фирму. По ее словам, компания является лишь посредником по организации совместных поездок. Протесты таксомоторных фирм она считает попыткой оказать давление.

«Запугивание, в какой бы форме оно не осуществлялись, неприемлемо для современного общества. Подобные действия нельзя терпеть», - считает Мирослава Ёжова.

Мэр Праги Адриана Крначова по поводу выдвинутого ультиматума в интервью серверу iDNES.cz заявила, что таксисты требуют от властей столицы невозможного. Запретить деятельность «Uber», по ее словам, администрация не может. Ввести какие-либо регулирующие меры подчеркивает Краначова, способно только Министерство промышленности и торговли Чехии, которое должно точно сформулировать все необходимые правила.

По словам мэра, в силах города лишь может осуществлять контрольные рейды, что и происходит.

«В текущем году мы проверили 106 водителей компании «Uber». В 14 случаях был взыскан залог на общую сумму 750 тысяч крон (почти 29 тысяч евро). Контрольные рейды проводятся, а их результаты налицо», - утверждает член Совета города Ян Вольф.

Что касается вопроса по поводу того, является ли «Uber» классической таксомоторной службой, то у члена горсовета Яна Вольф это сомнений не вызывает. Вывод - у водителей «Uber» есть те же самые права и обязанности, как и у обычных таксистов.

Город, по мнению Вольфа, должен во всех случаях предъявлять одинаковые требования: «У них должны быть расписаны цены за поездки, машины оснащены желтым фонарем и обозначены как такси. Этих требований «Uber» не соблюдает».