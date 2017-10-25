О сексуальном насилии – без табу

«Сама виновата»

– Каковы наиболее частые заблуждения, связанные с домогательствами и изнасилованием, бытующие в чешском обществе?

«Чаще всего встречаются мифы, которые приводят к тому, что пострадавшие не самоидентифицируются как жертвы и в целом плохо ориентируются в ситуации. Ведь у большинства существует представление о том, что случаи сексуального насилия наиболее вероятны, например, в парке или на отдаленной темной улочке в ночное время. Реальность такова, что сексуальному насилию жертвы часто подвергаются со стороны знакомого им лица, в половине случаев – со стороны своего мужа или партнера. Второй весьма распространенный миф, что жертва «сама напросилась» и спровоцировала такое поведение. Встречаемся мы часто также с мнением, что в роли агрессора более вероятно увидеть представителя другой культуры или более низкого социального статуса, но это не так. К сексу принуждают представители всех возрастов, национальностей, как и всех социальных слоев»,

– говорит соосновательница чешского общества Кonsent Иоганна Нейедлова, деятельность которого направлена на профилактику данного вида насилия.

Насколько открыто чешки способны говорить о том, что касается их личного опыта в сфере сексуальных домогательств? Оказал ли на восприятие нашего общества какое-либо значение скандал вокруг сексуальных домогательств одного из самых влиятельных голливудских кинопродюсеров Харви Вайнштейна? Во Франции, например, женщин из числа жертв посягательств на их сексуальную неприкосновенность поддержала супруга президента?

«В Чехии – сложная ситуация, так как в отношении преступлений сексуального характера прежде уже сложились табу, что связано с уже упомянутыми заблуждениямии. Нередко, когда пострадавшая женщина кому-либо откровенно рассказывает о произошедшем, она слышит в ответ, что частично сама в этом виновата и недооценила риск. Кампании, подобные инициативе MeToo, к которой мы подключились, помогают жертвам насилия на сексуальной почве информировать об этом в социальных сетях. Такое развязное поведение наблюдается отнюдь не в единичных случаях, речь идет о серьезной проблеме всего общества как такового».

Повышение общего уровня информированности помогает пострадавшим осознать, что они стали жертвами, и вовсе не по своей вине. Как отмечает Иоганна Нейедлова, сообщение об обвинениях, выдвинутых против Харви Вайнштейна, и в чешских социальных сетях повлекло за собой появление множества хэштегов, в которых говорится о подобного роде посягательствах.

Стратегия защиты

«По нашему мнению, важно, что данная кампания призвана обратить внимание общества не только на факты очевидного насилия, но и на менее явные формы домогательств, такие как мастурбация на улице в присутствии прохожих или фроттеризм в переполненном городском транспорте, когда мужчина прижимается к женщине. Из многих историй видно, что женщины научились прибегать к разным стратегиям, чтобы обезопасить себя, но одновременно необходимость прибегать к такой тактике весьма ограничивает их возможности в повседневной жизни».

– Насколько масштабно это явление в республике, о чем свидетельствует статистика, которая доступна на сегодняшний день?

«Непосредственно с изнасилованием столкнулось 10 процентов женщин в Чехии, однако в полицию обратились только около 8 % пострадaвших. Обвинения по факту сексуального насилия были предъявлены лишь 2 % злоумышленников. Что касается сексуальных домогательств, им в разных формах подвергся 51% женщин».

– Чешский еврокомиссар Вера Йоурова выступила в Брюсселе с заявлением о том, что и она стала жертвой сексуальных домогательств. Какое значение это имеет?

По моему мнению, довольное большое, так как она является не только еврокомиссаром по вопросам юстиции и прав потребителей, но и по вопросам равенства полов. Последнее обстоятельство означает, что решение вопросов защиты прав и в такой сфере входят в ее компетенцию. И то, что она вполне открыто заявила о том, что произошло, является очень важным сигналом для женщин в Чехии. Например, в Израиле недавно проходила информационная кампания, аналогичная MeToo, в рамках которой самые нелицеприятные факты раскрыли женщина из числа политиков, военнослужащих, теледикторов. Я полагаю, что кампания несет в себе существенный очистительный потенциал»,

– подчеркивает в интервью Радио Прага Иоганна Нейедлова.