Новый премьер Чехии: Мы против квот на мигрантов

«Мы должны взяться за управление государством. Именно поэтому я и попросил господина президента официально назначить правительство уже сегодня (13 декабря). Завтра в 7 утра я уже лечу в Брюссель, где намерен четко разъяснить, что мы не хотим квот на распределение мигрантов, что новая дублинская система для нас неприемлема. Мы открыто заявляем, что Европа не способна активно защищаться, и настаиваем, что проблема миграции должна быть решена вне границ Европы. По этим вопросам я намерен выступать также активно, как я это делал, будучи министром финансов. Мне кажется, что мой голос был слышен. Наше правительство не будет ждать, пока нам выразят доверие или остальные партии решат нас поддержать или же захотят войти в состав правительства. Это невозможно», - заявил накануне в интервью Чешскому Радио новый премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш.

Во время официального введения в должность нового министра обороны страны премьер подчеркнул, что Чехия остается активным членом НАТО, а также и Европейского союза, который в настоящее время решает «специфическую проблему» миграции.

Андрей Бабиш уверен, что членские государства Евросоюза уже не смогут повторно переголосовать Чехию при обсуждении вопроса миграционных квот, так как это могло бы спровоцировать выход некоторых государств из ЕС.

Чехия с самого начала выступала против квот. В этом вопросе, считает премьер, политическая сцена государства придерживается единого мнения.

По мнению чешского премьера, необходимо сосредоточить особое внимание на борьбе с организаторами нелегальной миграции в Европу. В связи с этим на саммите в Брюсселе Андрей Бабиш заявит о планах Чехии оказания финансовой помощи, в данном случае Ливии. Деньги должны быть использованы на реализацию мер по укреплению защиты границ этого государства. Проект, находящийся под патронажем Италии, намерены поддержать все страны Вышеградской четверки (V4) – Чехия, Словакия, Польша и Венгрия. Непосредственно Чешская Республика на охрану границ Ливии перечислит в специальный фонд 220 миллионов крон (8,6 миллиона евро). Всего от V4 будет предоставлено 35 миллионов евро (900 миллионов крон).

«Мы говорим о том, что поможем финансами с реализацией проекта в Ливии. Еще больше мне бы нравилось, если бы удалось послать в Ливию наше военное подразделение, которое бы на месте набиралось опыта в охране границы», - высказал пожелание премьер.