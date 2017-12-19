Новый кабинет – программа есть, поддержки нет

«Естественно, что в программу включены вопросы доступности медицинского обслуживания и социальной помощи. В разделе «внешняя политика» мы заявляем о намерении бороться с нелегальной миграцией и о неприемлемости квот. Мы не хотим принимать евро. Включены в наши планы и массивные инвестиции. Посмотрим, какую позицию займут остальные партии», - заявил премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш.

До сих пор большинство парламентских партий исключало возможность поддержки с их стороны сформированного кабинета министров меньшинства.

Поддержка в обмен на…

Сотрудничество или, как минимум, терпимое отношение к кабинету Андрея Бабиша, при условии соблюдения некоторых параметров, допускают лишь коммунисты, а также движение Свобода и прямая демократия Томио Окамуры (SPD). Оба субъекта, например, ратуют за то, чтобы религиозные конфессии платили подоходный налог с выплачиваемых им финансовых компенсаций за невозвращенное в рамках реституции церковное имущество. Программный документ правительства Андрея Бабиша, однако, такого пункта не содержит.

Одновременно премьером подчеркивается, что Чехия останется «частью европейского цивилизационного пространства» и, что ее внешнеполитические шаги будут обусловлены членством в ЕС, в реформе которого чешский кабинет намерен принимать активное участие, а также союзническими договоренностями в рамках НАТО. В планах правительства постепенное увеличение оборонного бюджета, чтобы к 2024-25 году он составил 2% ВВП.

Нет, нет и нет

Первым, с кем Андрей Бабиш встретился с целью обсуждения поддержки в пользу его кабинета, был председатель гражданских демократов Петр Фиала. Результат переговоров соответствовал заявлениям, сделанным партией ранее.

«Учитывая конституционные и правовые аспекты, правительство меньшинства мы не поддержим. Мы уверены, что вариант кабинета меньшинства должен быть последним, к которому обращаются после краха переговоров о формировании правительства большинства. Такой попытки движение ANO даже не предприняло. Что касается программы, то, несомненно, в ней есть пункты, о которых можно говорить. Одновременно есть и неприемлемые для нас вещи. Мы выступаем за более радикальное снижение налогов и упрощение всей системы налогообложения. Не пользуется нашей поддержкой и система электронного учета выручки. О деталях, однако, мы не говорили. Существенным остается то, что одноцветное правительство Андрея Бабиша в том виде, в котором они было сформировано, нашего доверия не получит», - подчеркнул глава гражданских демократов Петр Фиала.

Не может Андрей Бабиш рассчитывать также на христианских демократов, которые отказываются сотрудничать с человеком, обвиняемым в совершении уголовного преступления. Речь в данном случае идет непосредственно о премьере. Андрей Бабиш подозревается в махинациях с европейскими дотациями. Нижняя палата в начале 2018 года будет повторно голосовать о лишении, теперь уже главы правительства, депутатской неприкосновенности.

Отказывают в своих голосах правительству также движение Старосты и независимые.

«Я не отрицаю, что программная декларация правительства может выглядеть хорошо, однако, главное – поступки. Когда я смотрю на то, что правительство делает, то вижу увольнения замов, а также внесение поправок в бюджет, направленных на расширение финансирования аграрного и пищевого комплекса», - обращает внимание председатель фракции Старост и независимых Ян Фарский.

И это напоминание о том, что премьер Андрей Бабиш до недавнего времени являлся владельцем крупнейшей фирмы Agrofert. Ныне ей управляет трастовый фонд.

Не намерена в пользу нового кабинета голосовать и партия ТОР 09. По мнению ее председателя Иржи Поспишила, жизнеспособность у правительства незначительная: «Настоящее правительство доверием Палаты депутатов не располагает. По меньшей мере, об этом нет договоренности. Это означает, что кабинет будет управлять страной лишь несколько недель. Поэтому очевидно, что представленная программная декларация является скорее рекламным трюком, а не серьезным документом, в соответствие с которым этот временный кабинет мог бы руководить страной».