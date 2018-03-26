Новый Город Пражский, прочерченный Карлом IV

Как тут не вспомнить число восемь – сакральное для чешской истории! 1348 год стал ключевым для всего чешского средневековья – основан пражский университет, который позже назовут Карловым, начинается строительство замка Карлштейн, появляется понятие «земли Чешской короны» – Corona regni Bohemiae.

Ни один другой монарх не изменил настолько кардинально вид города как король Карл – это при нем на карте появились те улицы, по которым и сегодня ходят пражане. 670 лет назад, 26 марта 1348 года, Карл IV закладывает краеугольный камень, из которого вырастает Нове Место – Новый Город Пражский. На торжественной церемонии присутствует весь двор и цвет богемской аристократии. Нове Место сразу же начинает бурно расти, чему способствовал прогрессивный подход Карла к развитию своего урбанистического проекта.

На землях крестоносцев

«Новый пражский город возводился по линии стен ранее существовавшего поселения. Там сохранялась структура владений прежних хозяев, а новые незастроенные земельные участки Карл IV получил от крестоносцев. Карл IV был прекрасным дипломатом и прагматиком, так что действовал всегда по принципу «баш на баш». Пустующие строительные участки передавались новым жителям, которые должны были в течение месяца приступить к строительству дома, а в течение полутора лет уже вселиться и начать в нем жить. Невыполнение этого условия грозило штрафом. Тем самым Карл IV обеспечил быстрое развитие Нового города, и в период с 1348 по примерно 1355 год появилось около 650 домов, что совсем не мало. Интересно, что новые поселенцы на 12 лет освобождались от всех налогов, причем включая евреев. То есть это был не только план, но и проработанные технические и юридические нормы», – рассказывает историк и архитектор Петр Кучера.

Только камень и кирпич

Если застройщики хотели получить королевские льготы и налоговые послабления, здания они должны были возводить не из дерева, а из камня или ставить деревянно-кирпичные конструкции.

В грамоте об основании Нового Города Пражского даже перечислялись ремесленники, которые должны были там поселиться, – пивовары, колесники, кузнецы. Амбиции короля по увеличению площади столицы простирались очень далеко – границы Нове Место очерчивали стены протяженностью 3,5 км. Кстати, до начала ХХ века эта территория так и не была полностью застроена.

Официально в состав Праги как единой столицы Нове Место было включено лишь в конце XVIII века, в 1784 г. Граница между Новым и Старым Городом проходит по улице На Пршикопе – когда-то в этом месте существовал ров, их разделявший. Также «пограничными» служит улица Револучни и Национальный проспект (Národní). А северо-востоке столицы Нове Место граничит с районами Винограды, Карлин и Жижиков, а на юг от него возвышается Вышеград. Юго-западной границей служит Влтава, на противоположном берегу которой лежит Смихов, а на севере Влтава отделяет Новый Город от района Голешовице.

С Новым Городом связано немало легенд, преданий и страниц тайной истории Праги. Самым таинственной частью, наверное, можно считать Карлову площадь – помимо Дома Фауста, тут можно отыскать следы ордена розенкрейцеров и масонские ложи.

В Новом Городе немало достопримечательностей. Достаточно сказать, что именно в этой части города находится Национальный театр, Вацлавская площадь, увенчанная громадным зданием Музея, Танцующий дом, множество памятников архитектуры – от готического собора Девы Марии Снежной до рондокубистического палаццо «Адриа».