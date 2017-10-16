Новые епископы в краю, помнящем Кирилла и Мефодия

Для «Радио Прага» этот нерядовой в истории чешской католической церкви день прокомментировал пресс-секретарь Оломоуцкого архидиоцеза Иржи Грачка.

– Церемония рукоположения Антонина Баслера и Йозефа Нузика в сан ауксилиариев – вспомогательных епископов, проходившая 14 октября, транслировалось многими чешскими СМИ и стало самым резонансным событием последних дней. Почему в последний раз подобное назначение происходило еще в 1990 году?

– Ответ на этот вопрос очень прост – посвящение произошло спустя 27 лет потому, что все это время здесь несли службу епископы, вступившие тогда в этот сан. В 1990 г. посвящение приняли Йозеф Грдличка и Ян Граубнер. Йозеф Грдличка служил вспомогательным епископом до января этого года, после чего в связи с достижением предусмотренного правилами 75-летнего возраста покинул пост. Ян Граубнер продолжает служить как архиепископ.

– Как проходит назначение епископов в католической церкви? Это всегда делает сам Понтифик?

– Назначение епископов, действительно, всегда – в руках самого Папы как главы всей церкви. На практике это выглядит так, что имена предлагаемых епископов передаются в Ватикан и рассматриваются органами папской администрации. Выбранный кандидат дает свое согласие занять этот пост. Затем из Ватикана как из центра церкви приходит сообщение, что епископом был назначен именно этот человек. Лишь после этого может пройти рукоположение, которое, однако, не должно происходить обязательно в Риме, поскольку епископов в мире, конечно, очень много, и с согласия Папы они могут пройти обряд посвящения в местном храме. Хотя процесс назначения происходит в Ватикане, это невозможно без участия местных верующих и священников, так что представители Понтифика выясняют на месте отношение к кандидатам – подходят ли они для занятия этой должности.

Обряд посвящения в сан, отличающийся крайней торжественностью, вел архиепископ Ян Граубнер, голос которого разносился под готическими сводами храма св. Вацлава: «Хочешь строить Церковь, которая есть Тело Христово, и хочешь оставаться со всем ее священством во главе с преемником апостола Петра? – Да. – Прими митру. Пусть твоим украшением будет красота святости, чтобы, когда придет Князь Пастырей, ты смог принять нерушимым венец славы…»

– Как в католической церкви проходит посвящение в сан вспомогательного епископа, призванного помогать архиепископу в его служении?

– Церемония является достаточно сложным обрядом, состоящим из целого ряда символических действий, которые указывают на то, чем будущий епископ станет заниматься на своем посту. Например, он принимает книгу Евангелия, показывая, что его главной целью как епископа будет провозглашение Евангелия. Также он принимает перстень, митру и посох, что является внешними символами его епископского сана. Главной частью обряда является молитва, которую посвящающий в сан епископ читает прямо над головами вступающих в сан кандидатов. И согласно католической вере, именно в этот момент, когда он призывает силу Святого Духа, кандидаты на должность превращаются в епископов.

– Какова в целом ситуация в католической церкви в Оломоуцкой епархии и в стране? Чувствуете ли вы в последние годы приток или, напротив, сокращение своей паствы?

– Снижение числа верующих – реальность, которую мы наблюдаем во всем западном мире и во всех церквях, так что это – не проблема исключительно Чешской Республики, Моравии или католической церкви в целом. Это – проблема, существующая давно, когда людям сложно отождествить себя с какой-либо религиозной структурой. Так что эту проблему мы наблюдаем везде и на всех уровнях. С другой стороны, церковь в Чешской Республике, в Моравии, демонстрирует свою жизнеспособность, дающую нам надежду, поскольку снижение числа верующих еще не означает, что церковь пребывает в упадке. Существует немало обнадеживающих знаков – много молодежи приходит с просьбой о крещении, немало молодых семей ходит в костел, то есть церковь живет, и многое свидетельствует о том, что эта жизнь развивается.

Остается добавить, что свою более чем тысячелетнюю историю Оломоуцкая епархия отсчитывает от эпохи Кирилла и Мефодия, ведь именно Моравию называют первой славянской землей с самостоятельной церковной организацией, колыбелью глаголицы и первых богослужебных книг, переведенных на славянский язык. После падения Великой Моравии эти земли становятся частью государства Пршемысловичей, однако образованный в 1063 г. Оломоуцкий диоцез связывает свою историю еще с архиепископом Мефодием, побывавшем здесь двумя веками ранее…